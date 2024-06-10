SGK gün yaş prim çizelgesi çıktı! 1994 1997 2006 öncesi sonrası emeklilik tablosu sil baştan!

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Emeklilik, çalışanların uzun yıllar boyunca hayalini kurduğu bir dönemdir. Yoğun iş temposunun ve yorgunluğun ardından huzurlu bir yaşam sürme arzusu, erken emekliliği cazip hale getirir. Türkiye'de, belirli koşulları sağlayanlar için erken emeklilik fırsatları bulunmaktadır. Ancak, bu fırsatlardan yararlanabilmek için belirli adımların atılması gerekmektedir. Bu nedenle, emeklilik planı yapmadan önce sigorta başlangıç tarihinizi belirlemeniz ve buna göre hareket etmeniz önemlidir.

6 YIL EK PRİM İMKANI Kadın çalışanlar için sunulan bir diğer avantaj ise, çocukları üzerinden ek prim kazanma fırsatı. Bu imkanla, 3 çocuğa kadar yapılan borçlanma ile 6 yıl ek prim kazanarak erken emeklilik mümkün hale geliyor. Tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.