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SGK gün yaş prim çizelgesi çıktı! 1994 1997 2006 öncesi sonrası emeklilik tablosu sil baştan!

Geçtiğimiz yıl, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için beklenen bir müjde geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ile yaş şartı kaldırılarak, emeklilik yolu açıldı. Bu gelişme, erken emeklilik hayalini kuran birçok kişinin ilgisini çekti ve diğer erken emeklilik şartları merak konusu oldu. Erken maaş alma amacı, doğru bilgi ve yöntemlerle erişilebilir bir hedef haline gelmektedir. Bu süreçte, sigortalıların mevcut fırsatlardan en iyi şekilde faydalanabilmeleri için haklarını iyi bilmeleri ve planlamalarını ona göre yapmaları büyük önem taşımaktadır.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 09:22 Güncelleme 11 Haziran 2024, 09:22
SGK gün yaş prim çizelgesi çıktı! 1994 1997 2006 öncesi sonrası emeklilik tablosu sil baştan!

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Emeklilik, çalışanların uzun yıllar boyunca hayalini kurduğu bir dönemdir. Yoğun iş temposunun ve yorgunluğun ardından huzurlu bir yaşam sürme arzusu, erken emekliliği cazip hale getirir. Türkiye'de, belirli koşulları sağlayanlar için erken emeklilik fırsatları bulunmaktadır. Ancak, bu fırsatlardan yararlanabilmek için belirli adımların atılması gerekmektedir. Bu nedenle, emeklilik planı yapmadan önce sigorta başlangıç tarihinizi belirlemeniz ve buna göre hareket etmeniz önemlidir.

6 YIL EK PRİM İMKANI

Kadın çalışanlar için sunulan bir diğer avantaj ise, çocukları üzerinden ek prim kazanma fırsatı. Bu imkanla, 3 çocuğa kadar yapılan borçlanma ile 6 yıl ek prim kazanarak erken emeklilik mümkün hale geliyor. Tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.

ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK

Erkek sigortalılar için askerlik süresini borçlanma, hem yaş avantajı sağlıyor hem de prim kazandırıyor. Bu yöntemle, sigorta giriş tarihi geriye çekilebiliyor, dolayısıyla emeklilik yaşı da düşüyor.

3600 GÜNLE EMEKLİLİK FIRSATI

15 yıl hizmet ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getiren kişiler, kısmi emeklilik avantajından faydalanabiliyor. Bu sistem, belli bir yaşı beklemeksizin emekli olma imkanı sunuyor.

1800 GÜNLE YETERLİ

İş yapabilme gücünü en az %60 oranında kaybeden bireyler için malulen emeklilik kapısı aralanıyor. Bu durumda, 1800 gün prim ödeme şartı yeterli görülüyor.

VERGİ İNDİRİMİ İLE ERKEN EMEKLİLİK

Engelli çalışanlar belirli bir oranda engellilik durumuna sahip olduklarında vergi indirimi alarak emeklilik yaş şartı olmaksızın emekli olabiliyorlar.

AĞIR İŞLERDE ÇALIŞANLARA MÜJDE

Ağır işlerde çalışanlar için yıpranma payı, emekliliği önemli ölçüde öne çekiyor. Madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi meslek grupları, belirli oranda gün ekleyerek daha erken emekli olabiliyor.

ANNELERİN EMEKLİLİK KAZANCI

Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler için, ödenen primlerin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu durum, emeklilik yaş şartından düşülerek, annelere erken emeklilik fırsatı sunuyor.

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