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Tatil planlarken dolandırıcıların ağına düşmeyin

Emniyet, tatil hazırlığı yapanları uyardı: Tatil fırsatı, indirimli tatil sepeti’ şeklinde gelen mesajlardaki linklere dikkat edin.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Haziran 2024 Güncelleme 10 Haziran 2024, 07:01
Tatil planlarken dolandırıcıların ağına düşmeyin

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Başta bayram tatili olmak üzere yaz dönemi için otel-tur rezervasyonları hız kazanırken, Emniyet'ten vatandaşlara uyarılar geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, tatil planı yapan vatandaşları, geçmiş yıllarda meydana gelen olayların işleniş yöntemlerini de göz önüne alarak, yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarının mağduru olmamaları için uyardı:

- Tatil fırsatı, indirimli tatil sepeti şeklinde elektronik mesaj ve kısa mesaj yoluyla gelen linklere dikkat edin.
- Rezervasyon yapılacak tesisleri araştırın.
- İnternet üzerinden araştırma yaparken turizm tesisi belgesinin kamu kurumları nezdinde kayıtlı olup olmadığının ve otelin yıldız sayısı ile varsa otel hakkındaki şikayetlerin tespiti amacıyla www.tursab.org. tr ve www.kulturturizm.gov.tr adreslerinden sorgulama yapın.
- Seyahat acentesi veya turizm tesisinin internet sitelerindeki adres, unvan ve iletişim bilgilerini kullanarak, söz konusu internet sitesinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı olup olmadığını kontrol edin.
- Otellerin veya seyahat şirketlerine ait internet sitelerinin kopyalanmasını göz önüne alarak bu internet sitelerinin gerçek olup olmadığına dikkat edin.
- Online siteler üzerinden yapılan rezervasyon sonrası ilgili oteli telefon ile arayarak rezervasyon teyidini alın.
- Çok düşük fiyat ile rezervasyon işlemi yapan turistik tesislere yönelik mutlaka araştırma yapın.
- Ödemeleri otele giriş yaparken yerine getirin. Eğer bu mümkün değilse tatil ödemelerini acente şirketine veya ilgili otele ait hesaplara yatırın. Ödemeleri kesinlikle otel yetkilisi olduğunu beyan eden şahıslara ait hesaplara yapmayın.

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