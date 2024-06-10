199 ülke İstanbul’da: 4 ayda 5.2 milyon turist

İstanbul'a bu yılın ilk 4 ayında gelen yabancı turist sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak, 5 milyon 244 bin 936 oldu. Kente Nisan ayında ise yüzde 15 artışla 1 milyon 478 bin 218 yabancı turist geldi.

Nisan ayı rakamlarına göre yabancı ziyaretçiler arasında 167 bin 824 kişiyle Ruslar ilk sırada yer aldı. Rusya'yı; 109 bin 202 turistle Almanya, 80 bin 193 turistle İran, 68 bin 103 turistle ABD, 62 bin 404 turistle Fransa, 60 bin 429 turistle İngiltere takip etti. Nisan'da İstanbul'a 199 ülkeden turist geldi.