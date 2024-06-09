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En çok TEMETTÜ VEREN hisseler! 3 yıldır düzenli temettü ödeyen şirketler listelendi... En güçlü halka arz şirketleri

Temettü ödemeleri, yatırımcılar için önemli bir kazanç kapısı olarak öne çıkıyor. 2024 yılı itibarıyla, birçok şirket düzenli temettü dağıtımına devam etmekte. Özellikle DOAS ve TTRAK gibi şirketler, temettü dağıtan şirketler listesinde üst sıralarda yer alıyor ve bu durum yatırımcıların dikkatini çekiyor. Halka arza girmeyi düşünen yatırımcılar da, düzenli temettü ödeyen şirketleri yakından takip ediyor. İşte, son 3 yılda temettü ödemeleriyle öne çıkan başlıca şirketler...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 09:02 Güncelleme 10 Haziran 2024, 09:04
En çok TEMETTÜ VEREN hisseler! 3 yıldır düzenli temettü ödeyen şirketler listelendi... En güçlü halka arz şirketleri

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2024 yılı, yatırımcılar için temettü kazançlarının zirve yaptığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Dünya ekonomisinin dalgalı denizlerinde, temettü ödemeleri istikrarlı limanlar gibiydi, yatırımcılara gelir sağlamak için güvenli bir sığınak oluşturdu. İşte düzenli temettü ödeyen ve yatırımcılarına istikrarlı gelir kaynakları sunan şirketlerin listesi...

EN ÇOK TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER LİSTESİ

Son üç yılda yatırımcılarına düzenli olarak karını dağıtan temettü verimi yüksek şirketler belirlendi. Temettü ödemeleri, yatırımcılar için istikrarlı bir gelir kaynağı sağlamanın yanı sıra, güvenilir bir yatırım fırsatı sunar. İşte, 2022-2023-2024 dönemlerinde temettü verimi en yüksek olan şirketler ve temettü verimleri...

1- Doğuş Otomotiv (DOAS) - %35.47

2- Türk Traktör (TTRAK) - %21.21


3- Naturel Gaz (NTGAZ) - %20.76


4- Enerjisa Enerji (ENJSA) - %18.78

5- Tofaş Otomotiv (TOASO) - %18.58

5- Anadolu Hayat (ANHYT) - %17.65

Yatırımcılar, hisse senedi fiyatının yanı sıra şirketin temettü verimini, borçlarını, nakit akışını ve temettü politikasını dikkate alarak yatırım yapmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, hiçbir hisse için düzenli temettü ödemelerinin garanti olduğu söylenemez. Şirketler, ekonomik koşullar veya şirket performansına bağlı olarak temettü politikalarını değiştirebilir.

Yatırımcılar her zaman birden fazla veriyi analiz ederek karar vermeli ve yatırım yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır. Bu haber, yatırım tavsiyesi içermemektedir. Yatırım yapmadan önce profesyonel bir danışmana başvurmanız önemlidir.

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