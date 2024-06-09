En çok TEMETTÜ VEREN hisseler! 3 yıldır düzenli temettü ödeyen şirketler listelendi... En güçlü halka arz şirketleri

2024 yılı, yatırımcılar için temettü kazançlarının zirve yaptığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Dünya ekonomisinin dalgalı denizlerinde, temettü ödemeleri istikrarlı limanlar gibiydi, yatırımcılara gelir sağlamak için güvenli bir sığınak oluşturdu. İşte düzenli temettü ödeyen ve yatırımcılarına istikrarlı gelir kaynakları sunan şirketlerin listesi...

EN ÇOK TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER LİSTESİ

Son üç yılda yatırımcılarına düzenli olarak karını dağıtan temettü verimi yüksek şirketler belirlendi. Temettü ödemeleri, yatırımcılar için istikrarlı bir gelir kaynağı sağlamanın yanı sıra, güvenilir bir yatırım fırsatı sunar. İşte, 2022-2023-2024 dönemlerinde temettü verimi en yüksek olan şirketler ve temettü verimleri...

1- Doğuş Otomotiv (DOAS) - %35.47