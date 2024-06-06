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Yatırımcılar donakaldı! 3 şirketten şok eden temettü duyurusu! Hisse başına 1,3046971 TL yatacak

Yatırımcılar bugün şok bir duyuruyla karşı karşıya kaldı. Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Aksa Enerji Üretim A.Ş. hissedarları için beklenen temettü kararlarına dair açıklamalar yapıldı. İşte, piyasada dalgalar yaratan o detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 07:57 Güncelleme 07 Haziran 2024, 08:03
Yatırımcılar donakaldı! 3 şirketten şok eden temettü duyurusu! Hisse başına 1,3046971 TL yatacak

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Piyasalar, bugün üç büyük şirketin temettü duyurularıyla çalkalanıyor. Politeknik Metal Sanayi, Kaplamin Ambalaj ve Aksa Enerji Üretim'in açıklamaları, yatırımcıların dikkatini üzerine çekiyor. İşte, temettü ödememe kararı alan iki şirketin yanı sıra, yatırımcıları heyecanlandıran Aksa Enerji temettü ödemesi hakkında tüm merak edilenler...

TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPMAYACAKLAR

🔴 Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK), yaptığı açıklamada genel kurul kararıyla temettü dağıtılmayacağını duyurdu. Şirket, Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre elde edilecek net dönem karının tamamını olağanüstü yedeklere aktarma kararı aldı. Bu karar, şirketin mevcut finansal durumu ve gelecek stratejileri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

🔴 Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) şirketi, haftanın ilk gününde tavan yaparak dikkatleri üzerine çekti. Ancak, bu yükselişin ardından yapılan açıklamada 2024 yılında temettü dağıtılmayacağı duyuruldu. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde, 2023 yılında net dönem zararı olduğu ve vergi usul kanunlarına göre kar dağıtımının yapılamayacağı belirtildi. Bu nedenle, geçmiş yıllar zararlarına atılması kararı alındı.

AKSA ENERJİ TEMETTÜ ÖDEMESİ

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN), bugün gerçekleştirilen genel kurulda temettü teklifinin kabul edilmesinin ardından yarın hissedarlarına temettü ödemesi yapacak. Hissedarlar, hisse başına brüt 1,3046971 TL, net 1,1742273 TL nakit temettü alacaklar.

Temettüler, T+2 gününde hesaplara geçecek ve 10 Haziran 2024 tarihinde kullanılabilir hale gelecek. Temettü hakları, 5 Haziran tarihli seans kapanışında hisse senedine sahip olan yatırımcılarına verilecek. AKSEN'in temettü verimi, 5 Haziran tarihli kapanış fiyatıyla birlikte belirlenecek.

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