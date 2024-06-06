Yatırımcılar donakaldı! 3 şirketten şok eden temettü duyurusu! Hisse başına 1,3046971 TL yatacak

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Piyasalar, bugün üç büyük şirketin temettü duyurularıyla çalkalanıyor. Politeknik Metal Sanayi, Kaplamin Ambalaj ve Aksa Enerji Üretim'in açıklamaları, yatırımcıların dikkatini üzerine çekiyor. İşte, temettü ödememe kararı alan iki şirketin yanı sıra, yatırımcıları heyecanlandıran Aksa Enerji temettü ödemesi hakkında tüm merak edilenler...

TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPMAYACAKLAR 🔴 Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK), yaptığı açıklamada genel kurul kararıyla temettü dağıtılmayacağını duyurdu. Şirket, Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre elde edilecek net dönem karının tamamını olağanüstü yedeklere aktarma kararı aldı. Bu karar, şirketin mevcut finansal durumu ve gelecek stratejileri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.