Borsada düşüş sürdü

Bu hafta yatırım araçlarından dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,51 değer kaybederek 10.138,97 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.112,40, en yüksek 10.610,18 puanı gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,08 ile MİA Teknoloji oldu. MİA Teknoloji'yi, yüzde 17,00 ile Ülker, yüzde 6,18 ile Petkim izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,71 ile Agrotech Teknoloji, yüzde 11,39 ile Doğuş Otomotiv ve 10,69 ile Akbank şeklinde sıralandı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,19 azalışla 2.401 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 0,15 artışla 32,2630 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,36 düşüşle 34,9060 lira oldu.

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