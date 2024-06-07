Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan yeni faiz kararı!

TCMB tarafından Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin fazla tesis edilen kısmına (Ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki faiz) uygulanan faiz oranı %4,75'ten %4,50'ye çekildi.

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