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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı!

Son dakika haberi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye çekti. TCMB Piyasalar Genel Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, banka, Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin fazla tesis edilen kısmına (Ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki faiz) uygulanan faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 12:38 Güncelleme 07 Haziran 2024, 12:40
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan yeni faiz kararı!

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TCMB, yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 25 baz puan indirdi.

25 BAZ PUAN İNDİRİLDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 25 baz puan indirdi.

TCMB tarafından Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin fazla tesis edilen kısmına (Ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki faiz) uygulanan faiz oranı %4,75'ten %4,50'ye çekildi.

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