Çalışan anneye 12 ay boyunca 325 euro destek! Bakan açıkladı talep yoğun! Nasıl ve nereden başvurulur?

Hükümet tarafından çalışan anneler için başlatılan "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki" programına ilgi bir hayli yoğun.
Hükümet tarafından çalışan anneler için başlatılan "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki" programına ilgi bir hayli yoğun.
Kadın istihdamının artırılmasının bakanlıkları için öncelik taşıdığını vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmek için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
"KADINLARI ÇALIŞMA HAYATINDA TUTACAĞIZ"
Işıkhan, kadın istihdamını artırmakla birlikte, çalışma hayatı ile aile yaşamı arasındaki dengeyi koruma konusuna da büyük önem verdiklerini dile getirerek şunları söyledi:
Özellikle kadınların istihdam sürecine katılımlarını desteklemek için SGK olarak gerekli adımları planlıyoruz ve yakın zamanda bu konuda kamuoyunu bilgilendireceğiz. Kadınları çalışma hayatında tutan ve koruyan politika ve hizmetlere odaklanıyoruz.
7 BİN KADININ KAYITLI İSTİHDAMI 12 AY BOYUNCA DESTEKLENECEK
Bakan Işıkhan, SGK'nin AB'nin desteğiyle hayata geçirdiği "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ne (EDU-CARE II) başvuruların 3 Haziran'da başladığını anımsatarak, şunları kaydetti:
Bu projemiz, çocuklu annelere yönelik tasarlandı. 3 bin 500'ü anne, 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadının kayıtlı istihdamı 12 ay boyunca desteklenecek. 12 ay boyunca Ankara, İzmir ve İstanbul'da başvuran annelerin çocukları 36 ayını doldurana kadar, çalıştırdıkları bakıcılar için teşvik ödemesinde bulunulacak. Projeyle aylık her bir çalışan anne için bugünkü kurla 11 bin 400 lira destek vereceğiz. Projeyle sigortalı annelere toplamda 13 bin euro destek aktarılacak. Projeyle ilgili gerekli teknik altyapıyı planladık, ofislerimizi kurduk. Başvuru sayımız 15 bin 166 kişiye ulaşmış durumda. Kayıtlar temmuz ayına kadar devam edecek, ağustos ayında annelere destek ödemelerimizi başlatacağız.
ŞARTLAR VE BAŞVURU ADIMLARI
Peki projeye nasıl başvuruluyor?
AB'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan anneler başvuru yapabilecek.
Aynı zamanda çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan anneler bu projeden yararlanabilecek.
E-DEVLET'TEN BAŞVURU
Anneleri kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanan projeye e-Devlet üzerinden başvuru yapılıyor.
https://uyg.sgk.gov.tr/AvrupaBirligiveDisIliskilerProjePortali/EducareBasvuru adresi üzerinden ilgili e-Devlet sayfasına ulaşılıyor.
Giriş yaptıktan sonra ilk etapta kimlik ve iletişim bilgileri doğrulama adımını geçtikten sonra ilgili projenin başvuru sayfasına ulaşılıyor.