SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Kuyumcular Artık Böyle Satacak! Altın Satışında Yeni Dönem Başlıyor

Darphane altın piyasasında yaşanan sahtecilik sorunlarına çözüm getirecek devrim niteliğinde bir adım atmaya hazırlanıyor. Yeni başlatılacak güvenlik önlemiyle altın alım-satım işlemlerinde tüketicilere daha fazla güven sunulması amaçlanıyor. Bu yeni sistem, altın yatırımcılarının sıklıkla karşılaştığı "Acaba aldığım altın gerçek mi?" endişesini ortadan kaldıracak. Yeni sistem altınların orijinalliğini belirlemede kullanılan geleneksel yöntemlerin ötesine geçiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 08:30 Güncelleme 19 Mart 2024, 08:30
Kuyumcular Artık Böyle Satacak! Altın Satışında Yeni Dönem Başlıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Altın piyasası yeni güvenlik önlemleriyle birlikte sahtecilikle mücadelede önemli bir adım atmış olacak. Tüketicilere sunulan bu ekstra güven piyasada daha sağlıklı bir dolaşımı ve yatırımcıların güven içinde hareket etmesini sağlayacak. Bu devrim niteliğindeki adımla, altın piyasasında yeni bir dönem başlıyor.

ALTIN ALIM-SATIMINDA YENİ DÖNEM

Yeni uygulama gram altınlar için özel bir takip sistemi getiriyor.

Darphane tarafından her bir gram altına verilen benzersiz bir kod ile tüketiciler altınlarının gerçekliğinden ve değerinden emin olabilecek. Bu benzersiz kod altının tüm özelliklerini ve geçmişini içerecek.

YENİ SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Bir gram ve üzeri ağırlığa sahip altınlar, üreticisi, üretim tarihi, üretim yeri, saflık ayarı, ağırlığı ve seri numarası gibi bilgileri içeren benzersiz bir kimlik kodu ile işlenecek.

Bu kod sayesinde her bir altın ürününün kaynağı kolaylıkla takip edilebilecek. Ayrıca, satışa sunulan her gram altın, sertifika ve özel ambalaj ile birlikte tüketicilere ulaştırılacak, böylece alıcılara altının saflığı ve orijinalliği konusunda ek bir güven sağlanacak.

ARTIK TARİH OLUYOR

Yeni takip sistemi, kuyumcu ve müşteri arasındaki güven sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırarak, altın ve diğer kıymetli madenlerin piyasada daha şeffaf ve güvenilir bir şekilde dolaşımını sağlamayı hedefliyor.

DİĞER KIYMETLİ MADENLER DE GÜVENLİK KAPSAMINDA

Getirilen yenilikler sadece altın ile sınırlı kalmayacak. Gümüş, platin ve paladyum gibi diğer kıymetli madenler de bu güvenlik önlemleri kapsamına alınacak.

Bir gram ve üzeri miktarlarda üretilen bu madenler de belirlenen standartlara uygun olarak sertifikalı ve özel ambalajlar içinde satılacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’deki kara parada düğüm çözülüyor! Canan Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırıldı: Bombanın pimi çekildi İmamoğlu tedirgin
Firari ana-oğulun lüks yaşamı pes dedirtti: Eylem Tok ve katil oğlu ABD’de milyon dolarlık rezidansa taşındı
İHH, Zekat Hesaplama Modülü yayında
CHP’de ikinci Burcu Köksal vakası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’dan DEM Parti’ye tepki: PKK’nın yolundan giden şerefsizlere yakın değilim
Emekliye-işçiye çifte bayram: Milyonlara Nisan ayının ilk haftası ödeme var! Kim, ne alacak?
TAKVİM yazarları Türk futbolundaki olaylar sonrası net bir mesaj verdi: Bu kavga artık dursun
CHP’li belediye çiftliğe döndü! Bursa’da başkan adayı personeli kendi seçim çalışması için kullandı! Aylardır belediyeye uğramadan maaş alıyorlar
Kate Middleton’ı kim öldürdü? Prenses Diana’nın sırdaşı ‘kurban’ demişti! Kraliyet Ailesi’nden açıklama beklenirken Galler Prensesi’nin bulunduğu iddia edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan KYB’ye PKK uyarısı! 7 Şubat MİT kumpası öncesi tarihi MGK: 28 Aralık 2011 FETÖ’cülerin dinleme cihazlarını bulduk
Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un partneriydi! Serenay Sarıkaya 10 milyon TL’yi cebine koydu...
Başkan Erdoğan 4. Kolordu Komutanlığı’nda askerlerle iftar yaptı | Harekat sinyali: Teröristana izin vermeyeceğiz
Ekremci İsmail Saymaz patladı: Bir binayı almaya beceremeyen partiye iktidar verilir mi? | CHP’nin paradan kuleleri
TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi! CHP- TİP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! Şantaj, tehdit ne ararsan var
Fenerbahçe’den Olağanüstü Genel Kurul kararı: Ligden çekilme gündemde! | Ali Koç’tan istifa kararı: Kulüpler Birliği Başkanlığı...
CHP’de Ekrem İmamoğlu tahakkümünü kıracak ’Özgür’leşme hamlesi! Özel ’buradayım’ dedi tarih verdi: Partinin yönetim mimarisi değişiyor
SON DAKİKA