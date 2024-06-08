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Kadın memura yarı zamanlı iş

Yargıdan anne olan memurlar için önemli karar geldi. Aile Bakanlığı’nda çalışan kadın memura yarı zamanlı çalışma hakkı verildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Haziran 2024 Güncelleme 08 Haziran 2024, 07:01
Kadın memura yarı zamanlı iş

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Yargıdan anne olan kadın memurları ilgilendiren önemli bir karar çıktı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Aile Bakanlığı'nda çalışan memura yarı zamanlı çalışma hakkı verdi. Dava süreci, kadın memurun yarı zamanlı çalışma talebinin kurumu tarafından reddedilmesiyle başladı. Sağlık- Sen, kararı yargıya taşıdı. Davada Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan 'doğum sonrası yarım zamanlı çalışma' başlıklı maddeye atıfta bulunan mahkeme, 'doğum yapan memurun çocuğu mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde yarı zamanlı çalışma talep edebileceğinin' ilgili maddede yer alan hükümlerde açık olduğunu vurguladı.

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