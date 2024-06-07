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Başkan Erdoğan imzaladı! Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine 2024 yılı ilave ödemelerinin 14 Haziran ve 13 Aralık tarihlerinde 2 taksit halinde yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 04:43 Güncelleme 08 Haziran 2024, 04:43
Başkan Erdoğan imzaladı! Resmi Gazete’de yayımlandı: Kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödenecek.

Ödemenin ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.

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