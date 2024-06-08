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Hedef 2053:Turkuvaz'da Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi

Sürdürülebilirlik yol haritası Turkuvaz Medya Merkezi’nde çizildi. INBUSINESS’ın düzenlediği II. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi, kamu, iş ve sanat dünyasının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Haziran 2024 Güncelleme 08 Haziran 2024, 07:01
Hedef 2053:Turkuvaz’da Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi

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Turkuvaz Medya Grubu'nun aylık ekonomi dergisi INBUSINESS'ın düzenlediği 'II. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi' Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. Zirvenin açılış konuşmasını yapan INBUSINESS Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler, "Küresel ısınmayı 1.5 derece ile sınırlandırmak hedefi hâlâ hayati bir noktada. Bu sebeple şirketlere kurumlara ve bireylere büyük sorumluluklar düşüyor" dedi.

YÜZDE 41 AZALTIM
Zirvenin özel oturumuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Tuğba Dinçbaş konuk oldu. Dinçbaş, "Günümüzde Çin, emisyonların 1.3'ünü üreten ülke olarak birinci sırada yer alıyor. Türkiye sanayileşme dönemiyle beraber bakıldığındaki tarihsel sorumlulukta 0.64 sorumluluğu olan bir ülke. Günümüzde ise yıllık küresel emisyonun 1.2'sinden sorumlu" dedi. Türkiye'nin net sıfır taahhüdünde bulunduğunu belirten Dinçbaş, "Türkiye'nin emisyonlarının yüzde 72'si enerji sektöründen kaynaklanıyor. 2053'e kadar yüzde 41 emisyon azaltımı taahhüt ediyoruz. Net sıfır emisyon vizyonu çerçevesinde Ekim ayı öncesi kendi taahhütlerimizi tamamlayıp BM'ye sunmayı planlıyoruz" diye konuştu. Zirvenin özel oturumunda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay da "Küresel iklim mücadelesi bütüncül bir yaklaşım sergilenmesi gereken kolektif bir mücadele olmalıdır" diye konuştu.

'ATIKLAR GERİ KAZANILMALI'
'Değişim İçin İşi Yeniden Tasarlamak' panelinde ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, "Ülkemizde 45 milyon ton değerlendirebilir atık var" dedi. Koleksiyon Mobilya Başkan Vekili Doruk Malhan, "Filomuzun yüzde 70'i elektrikli araçlardan oluşuyor" ifadesini kullanırken; Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, "Türkiye uluslararası sürdürülebilirlik çalışmalarını en hızlı ve aktif yürüten ülkelerin başında geliyor" diye konuştu. RE&UP CSO'su Ebru Küçük Güler, "Avrupa, tekstildeki üretim kalitemizden kaynaklı bizi görmezden gelebilecek konumda değil" dedi. Medcem Çimento Grubu CEO'su Mehmet Ali Ceyhan ise Türkiye'nin en fazla çimento üreten 5'inci ülke olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Sektör karbon emisyonunun yüzde 8'inden sorumlu, sorumluluklarımızın bilincinde hareket etmeliyiz."

TOPLUM BİLİNÇLENMELİ
Zirvenin özel oturumuna katılan yönetmen, yapımcı, oyuncu Engin Altan Düzyatan, "Yıllardır birçok ülkede fotoğraf çekimi yaptım. Özellikle Afrika'daki çocukların ve kadınların suya ulaşmak için her gün kilometrelerce yürüdüğünü görmek beni çok yaraladı. Bu konuyu herkese anlatmak için belgesel yolculuğuna çıktık. Çünkü su kıtlığının tüm dünyada hayati bir önem haline geldiğini görüyoruz" diye konuştu. Belgesel çekme amacının toplumu bilinçlendirip daha yaşanabilir bir gelecek kurma fikrine sahip insanlar yetiştirmek olduğunu söyleyen Düzyatan, "O yüzden çocuklarımızı atıklardan uzak tutacak bilinçte yetiştirmemiz gerekiyor" dedi.

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