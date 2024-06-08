Getiri şampiyonu borsa

Yatırım araçlarının reel getirileri hesaplandı. BIST 100; Mayıs'ta, 6 aylık ve 1 yıllık değerlendirmelerde ilk sırayı aldı. TÜİK, Mayıs'ta aylık en yüksek reel getiriyi sağlayan finansal yatırım aracının yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile yüzde 6.89, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yüzde 5.44 oranlarıyla BIST 100 endeksi olduğunu açıkladı.

Mayıs'ta Yİ-ÜFE ile mevduat faizi (brüt) yüzde 1.19 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0.38 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 1.44, dolar yüzde 2.25 ve külçe altın yüzde 3.72 oranlarında kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde de mevduat yüzde 0.19, DİBS yüzde 0.99, euro yüzde 2.79, dolar yüzde 3.58 ve külçe altın yüzde 5.03 oranlarında kayıp yaşattı. 6 aylık değerlendirmeye göre ise BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11.70, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.43 oranlarıyla reel getiride ilk sırada yer aldı.