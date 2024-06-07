YİĞİT AKÜ İŞLEM TARİHİ 2024! YİĞİT AKÜ halka arz ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi, katılım endeksine uygun mu?

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, yatırımcıların merakla beklediği BİST işlem tarihi netleşti. Şirket, borsada işlem görmeye başlayacak ve yatırımcılar için yeni bir fırsat sunacak.
YİĞİT AKÜ TALEP TOPLAMA İŞLEMİ SONA ERDİ!
Yiğit Akü Malzemeleri halka arzında 29-30-31 Mayıs 2024 tarihleri olmak üzere üç gün boyunca talep toplandı.
YİĞİT AKÜ HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzında 34,68 TL birim fiyattan 75 milyon adet hissenin satışı gerçekleşti. Halk Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, Yiğit Akü halka arz büyüklüğü 2,6 milyar TL oldu. Halka arzda hisselerin yüzde 79'u yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzda bireysel yatırımcılara ortalama 31 Lot (1075 TL) hisse dağıtımı gerçekleşti.