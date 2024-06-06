Son tarih Kurban Bayramı olarak verildi! İslam Memiş’ten altın ve dolar uyarısı! Gram altın alacak olanlar...

Altın ve döviz piyasalarında yaşanan son gelişmeleri değerlendiren uzmanlar, yatırımcılar için önemli tespitlerde bulunuyor. Bugün dolar kurunda yaşanan hızlı yükseliş, piyasalarda dikkatleri üzerine çekti. Dolar kuru, bir süredir 32,20 TL seviyesinde takılı kalırken, bugün beklenmedik bir şekilde 32,62 TL'ye yükseldi. Bu ani yükselişin ardında yatan nedenleri araştıran uzmanlar, çeşitli çıkarımlar yapıyor. İşte altın ve dolar fiyatları hakkında tüm merak edilener...

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Dolar ve altın hakkında açıklamalarda bulunan İslamn Memiş şu ifadeleri kullandı;

"Dolar kurunda 32,62 TL seviyesi görüldü. Dolar kuru neden bir anda yükseldi? Dolar kurundaki bu yükselişi net olarak şudur şeklinde açıklamayız. Bunu kimse yapamaz ama bazı çıkarımlarda bulunabiliriz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Brics üyesi olunmasına dair bir açıklama yaptı. Rusya da bunu memnuniyetle karşıladı. Burada Hindistan, Çin, Rusya gibi ülkeler var. "