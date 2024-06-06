Borsa günü düşüşle tamamladı | 6 Haziran BIST 100 son durum | Kazandıran ve kaybettiren sektörler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybıyla 10.279,69 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 83,9 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 1 değer kaybetti.
EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,94 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 2,46 ile spor oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) üç temel politika faizini 25 baz puan düşürme kararının ardından pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içi piyasaların ise negatif ayrıştığını söyledi.