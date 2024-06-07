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Bugün hesaplarda! Bakan duyurdu | Türkiye Aile Destek Programı desteği alanlara Kurban Bayramı öncesi müjde

Türkiye Aile Destek Programı desteği alanlara güzel haber Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'tan geldi. Göktaş, ödemeleri Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek bugün yapacaklarını duyurdu.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 12:57 Güncelleme 07 Haziran 2024, 12:57
Bugün hesaplarda! Bakan duyurdu | Türkiye Aile Destek Programı desteği alanlara Kurban Bayramı öncesi müjde

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Hükümet, Kurban Bayramı öncesinde tüm ödemeleri teker teker yapıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydederek, büyüyen ve gelişen Türkiye'nin refahını vatandaşlarla paylaşmaya devam ettiklerini söyledi.

4 MİLYARLIK ÖDEME

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 84,3 milyar TL destek sağladıklarını kaydetti.

Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarının altını çizen Bakan Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" diye konuştu.

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