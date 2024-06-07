Türk Telekom’dan hızlı başlangıç

Bu yılın birinci çeyrek sonuçlarını açıklayan Türk Telekom, öncü iş kollarında güçlü büyüme ivmesini sürdürdü. Türk Telekom'un konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 6 artarak 28 milyar liraya ulaştı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) yüzde 23 artarak 10.3 milyar lira olan şirketin, FAVÖK marjı ise geçen yıla kıyasla 510 baz puan iyileşerek yüzde 36.6'ya yükseldi, ilk çeyrekteki net kârı ise 1 milyar lira oldu. Türk Telekom, ilk çeyrekte 4.6 milyar lira yatırım gerçekleştirdi. Şirketin, ilk çeyrekte toplam abone sayısı 52.8 milyon, mobil abone sayısı 26.2 milyon, sabit genişbant abone sayısı 15.2 milyon oldu. Fiber altyapı uzunluğunu ilk çeyrek itibarıyla 441 bin kilometreye taşıyan şirketin fiber hane kapsaması ise 32.2 milyon oldu. 2023'ü sektörün yatırım lideri olarak kapattıklarını ve 2024'ün ilk çeyreğinde 4.6 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Öncü iş kollarımızda devam eden ivme ile 2024'e tüm yıl için paylaştığımız öngörü setimizi teyit eder şekilde sağlam başlangıç yaptık" dedi.

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