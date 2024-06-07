Turizmci bayram etti

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla otel rezervasyonları arttı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Yurt içinde Bodrum, Kemer, Marmaris, Side, Belek, Alanya ve Çeşme tercih ediliyor. Antalya ve Ege'deki otel dolulukları şimdiden yüzde 80'leri buldu. Kültür turu rezervasyonlarında da geçen yılki bayram rezervasyonlarına göre bu yıl yüzde 40'ları aşan bir artış söz konusu" dedi. Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin de "Bayramlarda Bodrum yüzde 90 doluluğa ulaşıyor. Bu sene de yüzde 90 oranında doluluk bekliyoruz" diye konuştu. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Teyfik Ölmez, "Kapadokya'ya gelmeyi planlayan Türk misafirler ellerini çabuk tutsun çünkü tesisler dolmaya başladı" derken; Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz ise "Kapadokya zaten bayrama hazırdı. Tatilin 9 gün olması ayrıca sevindirici oldu" ifadesini kullandı.

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