Sürdürülebilir Yüzyıl buluşması

Turkuvaz Medya Grubu'nun aylık ekonomi dergisi Inbusiness'ın II. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi bugün Turkuvaz Medya Center'da gerçekleşiyor. İstanbul Valisi Davut Gül'ün açılış konuşmasıyla başlayacak olan zirvede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay AB yolunda sürdürülebilir iş modelleri ve kalkınma hedeflerini değerlendirecek. Sürdürülebilirlik yol haritası çıkarılmasına katkı sağlamayı amaçlayan zirvede, moda tasarımcısı Dilek Hanif ve yapımcı Engin Altan Düzyatan gibi kamuoyunun ilgiyle takip ettiği isimler farklı bakış açılarıyla konuyu atıksız bir dünya hedefi ekseninde değerlendirecek.

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