SSK, Bağ-Kur’luya en düşük 12.586,00 TL maaş! 10.000, 11.250 TL alanlar… %25.86 zam + %4 ek ödeme

Emekli zammı için araştırmalar hız kazandı. TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon oranını açıklamasıyla birlikte milyonlarca emekli Temmuz ayında alacakları zam oranını hesaplamaya başladı. Açıklanan verilere göre, yılın ilk 5 ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 22.72 oranında zam yapılması kesinleşti. Ancak, ekonomistlerin ve uzmanların enflasyon tahminlerine göre bu oranın yüzde 25'i aşacağı öngörülüyor. Bunun yanı sıra, hükümetin ek zam yapılması konusunu da masaya getireceği konuşuluyor. İşte Temmuz zamlı emekli maaşları....