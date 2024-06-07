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SSK, Bağ-Kur’luya en düşük 12.586,00 TL maaş! 10.000, 11.250 TL alanlar… %25.86 zam + %4 ek ödeme

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen yüzde 22.72 oranındaki zam netleşti. Temmuz ayında kesinleşecek olan 6 aylık enflasyon oranıyla birlikte bu zam oranının daha da artması bekleniyor. Uzmanlar, yılın ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 25'in üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu durumda, emekliler Temmuz ayında daha yüksek bir zam oranıyla karşılaşabilirler. İşte, emekli maaşlarına ilişkin detaylar ve beklenen zam oranları...

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 08:26 Güncelleme 07 Haziran 2024, 08:26
SSK, Bağ-Kur’luya en düşük 12.586,00 TL maaş! 10.000, 11.250 TL alanlar… %25.86 zam + %4 ek ödeme

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Emekli zammı için araştırmalar hız kazandı. TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon oranını açıklamasıyla birlikte milyonlarca emekli Temmuz ayında alacakları zam oranını hesaplamaya başladı. Açıklanan verilere göre, yılın ilk 5 ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 22.72 oranında zam yapılması kesinleşti. Ancak, ekonomistlerin ve uzmanların enflasyon tahminlerine göre bu oranın yüzde 25'i aşacağı öngörülüyor. Bunun yanı sıra, hükümetin ek zam yapılması konusunu da masaya getireceği konuşuluyor. İşte Temmuz zamlı emekli maaşları....

GÖZLER TABAN AYLIKTA

Emeklilere yönelik bir formül de taban aylık artışı. Halen ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin liranın altında olanların hesabına 10 bin lira yatırılıyor. Burada da bir artış beklentisi bulunuyor. Örneğin; taban aylık artışında karar kılınır ve ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa emeklilere yapılacak en düşük aylık ödeme 12 bin 500 lirayı aşacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ALACAKLARI

Mevcut Maaş %25.86 Zamlı Maaş
10,000.00 TL 12,586.00 TL
10,100.00 TL 12,711.86 TL
10,200.00 TL 12,837.72 TL
10,300.00 TL 12,963.58 TL
10,400.00 TL 13,089.44 TL
10,500.00 TL 13,215.30 TL
10,600.00 TL 13,341.16 TL
10,700.00 TL 13,467.02 TL
10,800.00 TL 13,592.88 TL
10,900.00 TL 13,718.74 TL

Mevcut Maaş %25.86 Zamlı Maaş
12,000.00 TL 15,103.20 TL
12,100.00 TL 15,229.06 TL
12,200.00 TL 15,354.92 TL
12,400.00 TL 15,606.64 TL
12,500.00 TL 15,732.50 TL
12,600.00 TL 15,858.36 TL
12,700.00 TL 15,984.22 TL
12,800.00 TL 16,110.08 TL
12,900.00 TL 16,235.94 TL
13,000.00 TL 16,361.80 TL

Mevcut Maaş %25.86 Zamlı Maaş
13,100.00 TL 16,487.66 TL
13,200.00 TL 16,613.52 TL
13,400.00 TL 16,865.24 TL
13,500.00 TL 16,991.10 TL
13,600.00 TL 17,116.96 TL
13,700.00 TL 17,242.82 TL
13,800.00 TL 17,368.68 TL
13,900.00 TL 17,494.54 TL
14,000.00 TL 17,620.40 TL
14,100.00 TL 17,746.26 TL

Mevcut Maaş %25.86 Zamlı Maaş
14,200.00 TL 17,872.12 TL
14,300.00 TL 17,997.98 TL
14,400.00 TL 18,123.84 TL
14,500.00 TL 18,249.70 TL
14,600.00 TL 18,375.56 TL
14,700.00 TL 18,501.42 TL
14,800.00 TL 18,627.28 TL
14,900.00 TL 18,753.14 TL
15,000.00 TL 18,879.00 TL
15,500.00 TL 19,508.30 TL

Mevcut Maaş %25.86 Zamlı Maaş
16,000.00 TL 20,137.60 TL
16,500.00 TL 20,766.90 TL
17,000.00 TL 21,396.20 TL
17,500.00 TL 22,025.50 TL
18,000.00 TL 22,654.80 TL
19,000.00 TL 23,913.40 TL
20,000.00 TL 25,172.00 TL
21,000.00 TL 26,430.60 TL
22,000.00 TL 27,689.20 TL
23,000.00 TL 28,947.80 TL

Mevcut Maaş %25.86 Zamlı Maaş
24,000.00 TL 30,206.40 TL
25,000.00 TL 31,465.00 TL
26,000.00 TL 32,723.60 TL
27,000.00 TL 33,982.20 TL
28,000.00 TL 35,240.80 TL
29,000.00 TL 36,499.40 TL
30,000.00 TL 37,758.00 TL
31,000.00 TL 39,016.60 TL
32,000.00 TL 40,275.20 TL
33,000.00 TL 41,533.80 TL

Mevcut Maaş %25.86 Zamlı Maaş
34,000.00 TL 42,792.40 TL
35,000.00 TL 44,051.00 TL
36,000.00 TL 45,309.60 TL
37,000.00 TL 46,568.20 TL
38,000.00 TL 47,826.80 TL
39,000.00 TL 49,085.40 TL
40,000.00 TL 50,344.00 TL
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