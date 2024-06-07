Bu sabah saat 08.15’te kesinleşti: Milyonlara 5.100 TL bayram ödemesi yapılacak

Bayramda Çalışanların Ücret Hesaplaması Bayram tatilinde çalışan işçilere ödenmesi gereken ücretler, İş Kanunu tarafından net bir şekilde düzenlenmiştir. Resmi tatillerde çalışmayan işçilere ücretlerinin tamamı ödenirken, tatil günlerinde çalışan işçilere ise normal ücretlerinin yanı sıra, çalıştıkları her resmi tatil günü için bir günlük ücret daha eklenmektedir. Örneğin, bir işçi bayramda 1 saat bile çalışsa, bu süre tam gün olarak kabul edilir ve işçiye bu süre için iki günlük ücret ödenir.

Kurban Bayramı Özelinde Ek Ücretler Kurban Bayramı'nda çalışacak işçilere, normal maaşlarına ek olarak 4.5 günlük ek ödeme yapılacak. Eğer çalışma günü hafta tatiline denk geliyorsa, bu durumda işçinin günlük ücretine %50 daha fazla eklenir.

2024 yılı için belirlenen brüt asgari ücret üzerinden hesaplandığında, bir günlük asgari bayram mesaisi ücreti 1.333,50 TL olarak ödenmektedir. 2024 yılı için belirlenen brüt asgari ücret 20.002,50 TL'dir. Bu tutar, ayın 30 gününe bölünerek günlük brüt asgari ücret hesaplanır: Günlük net asgari ücret: 17.002 TL / 30 = 566 TL

Bayramda çalışmanın ödemesi normalde günlük ücretin iki katı olarak yapılmaktadır: Günlük bayram çalışma ücreti: 566 TL x 2 = 1.133 TL Bayramda çalışılan toplam gün sayısı 4.5 gün olduğunda: Çalıştığı kurum bayramlara 1'e 1 veriyorsa 2550 TL,1'e 1,5 veriyorsa 3825 TL, 1'e 2 veriyorsa 5100 TL ek ücret olarak hesap yapabilirsiniz.

Özel Sektörde İdari İzin ve Ücret Politikaları Özel sektörde idari izin uygulaması tamamen işverenin inisiyatifindedir. Bazı işverenler, çalışanlarına kamu sektöründeki gibi 9 gün tatil imkanı sağlayabilir. Ancak bu durumda bile, çalışanların maaşlarında herhangi bir kesinti yapılmamalıdır. İş Kanunu'na göre, bu tür izinlerde ücret kesintisi yapılamaz ve izinler yıllık izin haklarından düşülemez. TÜM EKONOMİ HABERLERİ SAYFAMIZDA - TIKLA