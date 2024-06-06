Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nin faiz kararı ne oldu? 5 yıl sonra ilk faiz indirimi

EURO BÖLGESİ'NDE YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞMIŞTI AMB Başkanı Christine Lagarde liderliğindeki AMB yetkilileri, enflasyonu tetikleyebilecek daha zayıf bir para birimi riski olsa bile, Fed'den ayrışma konusunda rahat olduklarını vurgulamıştı. 31 Mayıs'ta açıklanan veriler, Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatlarının Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentileri aştığını ortaya koydu.

Bloomberg Economics, Haziran ayında AMB'den 25 baz puanlık bir indirim beklemiş ve Temmuz ayında faizin sabit bırakılmasının ardından Eylül, Ekim ve Aralık aylarında aynı büyüklükte daha fazla indirim öngördüklerini açıklamıştı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı ve AMB Yönetim Kurulu üyesi Joachim Nagel ise Mart'ta Euro Bölgesi'nde enflasyonun inatçı olabileceğini ifade ederek, AMB'nin Haziran'da faizlerde olası ilk indirimden sonra ne olacağı konusunda taahhütte bulunamayacağını söylemişti.

Euro Bölgesi'ne dahil 20 ülkenin para politikasını yönetmekle yükümlü olan dünyanın en önemli merkez bankalarından birisi olan AMB'nin faiz oranlarını düşürme kararının, ev ya da tüketim eşyası almak için borçlanmayı daha ucuz hale getirecek, iki yıldan uzun süredir para politikası yetkililerini meşgul eden yüksek enflasyonla mücadelede bir dönüm noktası olması bekleniyor.