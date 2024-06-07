PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Haziran 2024 Güncelleme 07 Haziran 2024, 07:01
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi, Avrupa'daki havalimanlarının 2019 yılı pandemi öncesi Nisan ayı dönemi ile 2023 ve 2024 yıllarının aynı dönemindeki yolcu trafiği artışlarını değerlendirerek, buna göre en yoğun havalimanlarını açıkladı. 'Majors Havalimanları' kategorisinde İstanbul Havalimanı Nisan 2019'a göre Nisan 2024'te yüzde 22.4 artışla yolcu sayısını en çok artıran ilk 5 havalimanı listesinde ilk sırada yer aldı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bunun Türkiye açısından gurur kaynağı olduğunu belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
1 milyar dolarlık vurgunun ardından coin kraliçesi çıktı! Ünlü isimler kullanılarak güven sağladı
F-16 satış anlaşması tamam! ABD Dışişleri: Türkiye F-16 satış mektubunu imzaladı
TORBA YASADA GÖZLER MECLİS’TE | Öncelik emeklilerin! Bağ-Kurluya erken emeklilik, memura 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, 100 bin taşerona kadro...
Deniz Akkaya’dan Somer Sivrioğlu hakkında şok sözler! Karısını kızından küçük kızla aldattı...
400 bin liraya varan hibede son gün! Engelli Hibe Desteği başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?
Avrupa kulüpleri arasında Arda Güler kapışması! Sociedad, Sevilla, Las Palmas, Getafe, Mallorca, Milan...
TBMM’de gerilim yükseldi! DEM Partili Ömer Öcalan’dan alçak sözler: TSK’yı soykırımcı İsrail askerlerine benzettiler | AK Parti’den sert tepki
Atama kararları Resmi Gazete’de! Devlet Denetleme Kurulu Başkanlğına Salih Tanrıkulu atandı | 4 ilin milli eğitim müdürü değişti
Son dakika! Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dev ekran insanların üzerine devrildi! Yaralılar var...
İmzalar atıldı! Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ortak Filistin mesajı!
Yılın transfer çalımı geliyor! Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusunu kapacak! Dursun Özbek düğmeye bastı
Şevket Mirziyoyev’e Devlet Nişanı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Türkiye İsrail’in ’teröristan’ tezgahını dağıttı! ABD maşası PKK korkudan sandık topladı: Sözde seçimlerin altındaki Arz-ı Mev’ud hezeyanı
FETÖ’nün foto planı! Elebaşı Gülen öldü mü? Ebuseleme Gülen’den yeni itiraf
Merkez Bankası toplam rezervleri arttı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama
SON DAKİKA