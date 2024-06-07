İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi, Avrupa'daki havalimanlarının 2019 yılı pandemi öncesi Nisan ayı dönemi ile 2023 ve 2024 yıllarının aynı dönemindeki yolcu trafiği artışlarını değerlendirerek, buna göre en yoğun havalimanlarını açıkladı. 'Majors Havalimanları' kategorisinde İstanbul Havalimanı Nisan 2019'a göre Nisan 2024'te yüzde 22.4 artışla yolcu sayısını en çok artıran ilk 5 havalimanı listesinde ilk sırada yer aldı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bunun Türkiye açısından gurur kaynağı olduğunu belirtti.

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