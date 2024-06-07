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Hibe için son fırsat

Kendi işini kurmak için bu yıl hibe destek almak isteyen engelliler ve eski hükümlülere verilen süre bugün sona eriyor. Engelliler 400 bin liraya varan hibe için gün sonuna kadar e-Devlet’ten başvurabilecek...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Haziran 2024 Güncelleme 07 Haziran 2024, 07:01
Hibe için son fırsat

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İŞKUR, kendi işini kurmak isteyen engellileri ve eski hükümlüleri destekliyor. Bu kapsamda hibe destek imkanı sunulurken, bunların tutarında bu yıl önemli bir artışa gidildi. Engelli ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik 2014'ten beri hibe programları yürüten kurum, engelliler için hibe miktarını 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlüler için ise 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltti. Bu yılın ikinci dönem başvurularını da almaya başladı. Başvurular eğer bir süre uzatımı yapılmazsa bugün sona erecek. Bu nedenle bu desteklerden bu yıl yararlanmak için ise bugün son gün. Kendi işini kurmak isteyen engellilerin proje başvurularını, bugün saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekiyor. İl müdürlüğü veya hizmet merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmiyor. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin ise projelerini en geç bugün Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine iletmesi gerekiyor.

10 YILLIK PROGRAM
İŞKUR tarafından, engellilerin kendi işlerini kurmalarını ve istihdam edilmelerini desteklemek amacıyla 2014 yılından bugüne kadar 3 bin 608 projeye toplam 183 milyon liranın üzerinde ödenek aktarıldı. Söz konusu dönemde, aynı kapsamda eski hükümlülere de 2 bin 746 proje için yaklaşık 110 milyon lira hibe desteği sağlandı.

NELER GEREKİYOR?
■ İŞKUR'a kayıtlı olmak.
■ 18 yaşını tamamlamış olmak.
■ Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek ya da eski hükümlü olmak.
■ Emekli olmamak.
■ Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak.
■ Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmaması.
■ İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek.
■ Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.
■ Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak.
■ Herhangi bir icra dosyası bulunmamak.

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