Gıdada karekodlu denetim! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı!

Fahiş fiyat ve stokçulukla vatandaşın cebine göz diken işletmelere göz açtırılmıyor. Gerek kafe ve restoranlar gerekse marketler Türkiye'nin dört bir yanında denetimler yapılıyor.

YENİ UYGULAMA! Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı fahiş fiyat lara dur demek için yeni bir uygulama başlattı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı Gıda Güvenliği Günü etkinliğinde, "Eş zamanlı sektörel gıda denetimleri başlattık. Biz en önemli gıda denetimcisinin vatandaşımız olduğunu düşünüyoruz. Etiketlerde yanıltıcı görsel ve ifadelerin kullanımı yasaklandı." Şeklinde konuştu.

Yumaklı, etkinlikte gıda konusunda yapılan çalışmalara şu sözlerle değindi:

81 ilimizde, 41 kamu 107 özel gıda laboratuvarı ile hizmet veriyoruz. Her vatandaşımızın hakkı olan güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için her şeyi yapıyoruz, yapacağız.