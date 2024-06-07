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Gıdada karekodlu denetim! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı!

Hükümet vatandaşın cebine göz diken fahiş fiyatçıların ensesinde. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı bir toplantıda 81 ilde denetimlerin devam ettiğini açıklayarak konuyla ilgili yeni bir uygulama başlattıklarını da duyurdu. Yumaklı "Gıda alışverişi yapacağınız yere gittiniz, o işletmenin ne zaman denetlendiğine dair bu barkodla bilgi sahibi olabilirsiniz" dedi.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 13:30 Güncelleme 07 Haziran 2024, 13:40
Gıdada karekodlu denetim! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı!

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Fahiş fiyat ve stokçulukla vatandaşın cebine göz diken işletmelere göz açtırılmıyor. Gerek kafe ve restoranlar gerekse marketler Türkiye'nin dört bir yanında denetimler yapılıyor.

YENİ UYGULAMA!
Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı fahiş fiyatlara dur demek için yeni bir uygulama başlattı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı Gıda Güvenliği Günü etkinliğinde, "Eş zamanlı sektörel gıda denetimleri başlattık. Biz en önemli gıda denetimcisinin vatandaşımız olduğunu düşünüyoruz. Etiketlerde yanıltıcı görsel ve ifadelerin kullanımı yasaklandı." Şeklinde konuştu.

Yumaklı, etkinlikte gıda konusunda yapılan çalışmalara şu sözlerle değindi:

81 ilimizde, 41 kamu 107 özel gıda laboratuvarı ile hizmet veriyoruz. Her vatandaşımızın hakkı olan güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için her şeyi yapıyoruz, yapacağız.

KAREKOD OKUT DENETİMİNİ YAP
Yumaklı uygulamayı ilk kez açıkladığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

'Tarım Cebimde' uygulamasında denetimler de yansıtıldı. Vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden uygulamayı açarak, bulunduğu işletmede en son denetimin ne zaman yapıldığı gibi ayrıntılara ulaşabilecek.

Uygulamada gidilen işletmenin en son ne zaman denetlendiğine dair bilgi var.

Vatandaşlarımız, 'Tarım Cebimde' uygulaması ile gittikleri işletmelerin en son ne zaman denetlendiğine dair bilgi sahibi olabilirler.

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