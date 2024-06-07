Çöldeki enerji vahası

Uzun süredir gündemimizde iki kavram; "Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm...". Bundan sonra şirketlerin devam etmesi, rekabet güçlerini korumaları bu kavramlara verdikleri öneme bağlı olacak. Enerji verimliliği, karbon emisyonlarının azaltılması, doğal kaynaklar, çevresel kirliliğin azaltılması ana konular. Bu konuda tüm dünyaya örnek olacak kurumlar, projeler ülkemizde artmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesi artık bir dünya markası haline geldi. Birçok ödül alan bu proje Birleşmiş Milletler nezdinde tüm dünyaya yayılıyor. Önceki gün Konya Karapınar'da sürdürülebilirlik konusunda dünyaya örnek gösterilecek bir başka proje ve etkinliğe de şahit olduk. Kalyon Enerji'nin Ankara'da kurduğu Kalyon PV fabrikası ve orada üretilen panellerle Karapınar'da kurulan Güneş Enerji Santrali Birleşmiş Milletler Gençlik Danışma Kurulu (UN Habitat) Heyeti'ne ev sahipliği yaptı. Etkinlik sırasında Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, Kalyon Holding CEO'su Mustafa Koçar ve Kalyon Enerji CEO'su Dr. Murtaza Ata ile sohbet imkanımız oldu. Kübra Kalyoncu Şeherli, panelleri ürettikleri Ankara Kalyon PV fabrikasında da öncelikli hedeflerinin sıfır emisyon ve ilkelerinin sıfır atık olduğunu belirterek, "Entegre fabrikada "Sıfır Atık" ilkesi kapsamında etkin atık yönetimiyle çevreci bir üretim prensibi esas alınmıştır. Bu yıl tüm enerji tüketimini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz" dedi. Kalyoncu daha önce mera özelliği olmayan Karapınar'da ekolojik dengenin de sağlandığını belirterek, "Tesisle beraber toprak verimliliğinde ve biyolojik çeşitlilikte artış gözlemlendi. Saha, bölgede bulunan küçükbaş hayvan çiftliklerinin kullanımına açıldı" dedi. Murtaza Ata ise, güneş enerjisinin verimini sanayiden tarıma hayatın her aşamasına taşıdıklarını söyledi. Mustafa Koçar da daha yaşanabilir bir dünyayı bugünden inşa etmek için gençlerin katkılarının önemine inandıklarını belirtti.

RAKAMLARLA KARAPINAR GES

20 milyon metrekare arazide kurulu.

2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde.

1 milyar dolarlık bir yatırıma sahiptir.

Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali.

3.256.038 adet güneş paneli var.

2 milyon hanenin elektriğini sağlıyor.

Yılda 3 milyar kilovatsaat elektrik üretmektedir.

Yıllık 1,7 milyon ton karbon emisyonunu önlüyor.