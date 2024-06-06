Çöldeki enerji vahası: Kalyon Karapınar GES temiz enerji ile dünyanın gündeminde!

Kübra Kalyoncu Şeherli, sürdürülebilir bir geleceğin inşasında gençlerin rolünün çok kıymetli olduğunu söyledi. Kalyoncu çevre ve iklim dostu panellerin arasında ağırladıkları BM heyetine, daha temiz çevre ve iklim dostu bir dünyayı Karapınar'da gösterme şansı bulduklarını belirtti. Sadece Karapınar'da değil panelleri ürettikleri Ankara Kalyon PV fabrikasında da öncelikli hedeflerinin sıfır emisyon ve ilkelerinin sıfır atık olduğunu belirten Kalyoncu, temiz enerji üretimi ile karbon salınımını azaltma ve çevreyi koruma konusundaki kararlılıklarını bir kere daha tekrarladı.

Kalyon PV fabrikasının Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin tek panel sağlayıcısı olduğunu belirten Kalyoncu, "Kalyon Holding'in Toplum, Tabiat, Tasarım ve Teknoloji, kısaca 4T adını verdiği ilkesel yaklaşımının bir yatırımı olan Kalyon PV, Türkiye ve dünyada her yıl artan nüfus ile gelecek kuşakların artan enerji ihtiyacını sağlamak amacıyla kurulmuş bir şirkettir. Ar-Ge dahil, güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını entegre şekilde tek çatı altında toplayan fabrika bu özelliği ile Avrupa'daki tek fabrika olma özelliğine sahiptir. Yüzde 100 yerli ve milli bir şirket olan Kalyon PV; ingot, wafer, hücre ve panel üretiminin tamamını yüzde 90'a varan yerlilik oranıyla yapmaktadır. Entegre fabrikada "Sıfır Atık" ilkesi kapsamında etkin atık yönetimiyle çevreci bir üretim prensibini esas alınmıştır. 2024 yılı içerisinde tüm enerji tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedeflemektedir" dedi.

Kalyoncu daha önce tuzluluk oranı sebebiyle mera özelliği olmayan Karapınar'da ekolojik dengenin de sağlandığını belirterek, "Tesisle beraber toprak verimliliğinde ve biyolojik çeşitlilikte artış gözlemlendi. Güneş panelleri toprağın, gölgelenme süresini ve su tutma kapasitesini artırarak ve sıcaklık kontrolü sağlayarak mikro iklim oluşmasını sağladı. Bu durum toprakta ot yetişmesinin önünü açtı. Santralde ülkemiz adına bir ilke imza atılarak; saha, bölgede bulunan küçükbaş hayvan çiftliklerinin kullanımına açıldı. "Otlatma Pilot Uygulaması" kapsamında Karapınar GES sahasında ilk otlatma denemesi 70 koyunluk bir sürü ile yapıldı ve aynı yıl bu deneme çalışmaları 600 koyuna kadar ulaştı. Yeni otlatma dönemi ile birlikte sahayı kullanan hayvan sayısı 1.300'e kadar ulaşmış durumdadır " dedi.