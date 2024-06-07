3 trilyon dolarlık dev

California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları aştı. Şirket böylece Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu. Nvidia'nın hisse fiyatı önceki gün 1.224 dolara çıkarken, yılbaşından bu yana yüzde 146'nın üzerinde artış kaydetti. Şirketin CEO'su Jensen Huang, çarşamba günkü hisselerden elde ettiği kazançla servetini 5 milyar dolardan fazla artırarak 107.4 milyar dolara ulaştırdı. 61 yaşındaki CEO'nun yılbaşından bu yana serveti 63.4 milyar dolar arttı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN