Rekabet Kurulu’ndan Apple’ın uygulaması APP Store için soruşturma!

Uygulama dışı alternatif kanallara yönlendiren bağlantılara uygulama içinde yer verilmesinin de engellendiği belirtilen duyuruda, "Bu doğrultuda, Apple'ın kendi ödeme sistemini zorunlu tutarak uygulama geliştiricilerin seçim özgürlüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı ve diğer ödeme sistemlerinin Apple ekosistemine girişini engelleyip engellemediği de incelenmesi gereken bir diğer şüphe olarak ortaya çıkmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Apple tarafından uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri bakımından getirilen bir diğer kısıtlamanın, uygulama içindeki satın alımlarda Apple'ın kendi ödeme sisteminin zorunlu tutulması olduğu aktarılarak, uygulama içi dijital içerik satımına ilişkin işlemlerin Apple'ın ödeme sistemi aracılığıyla yapılmasının zorunlu tutulduğu ifade edildi.

Apple'ın kendi ödeme sistemini zorunlu tutarak uygulama geliştiricilerin seçim özgürlüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı ve diğer ödeme sistemlerinin Apple ekosistemine girişinin engellenip engellenmediğinin incelenmesine ihtiyaç duyulduğuna yer verilen duyuruda, "Rekabet Kurulunca, Apple Inc. ve Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi'nin uygulama mağazası App Store'da alternatif ödeme sistemlerini kullandırmamak ve mobil uygulama geliştiricilere yönlendirme karşıtı hükümler uygulamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verilmiştir." denildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN