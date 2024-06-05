Türkiye’nin en değerli markaları belli oldu: THY yine zirvede!

Kuveyt Türk, Sunexpress, Koroplast, Dagi, Papara, Setur, Kale Seramik, Yeni Rakı, Acıbadem Sağlık, Söke Un, Dardanel, Nef, Anel Elektrik, File, Marshall Boya, Ray Sigorta, Reysaş, Alarko Carrier, Derimod, Adel, Penguen Gıda, Çelebi Hava, Betek Boya, ve Silverline listeye giren diğer markalar oldu.

TOGG LİSTEYE 20'NCİ SIRADAN GİRİŞ YAPTI Listeye bu yıl 25 yeni marka dahil oldu. Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg 20'inci sıradan giriş yaptı. Togg'un marka değeri 182 milyon dolar olarak hesaplandı.

"EN DEĞERLİ 125 MARKANIN TOPLAM DEĞERİ 14,7 MİLYAR DOLAR"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

En değerli 125 markanın toplam değerinin 14,7 milyar dolar olduğunu belirten İlgüner, bunun bir önceki 100 marka değerinin altında olduğunu söyledi. Türk lirasının yeniden değer kazanmasıyla söz konusu seviyelerin özlenen bir seyre kavuşmasını beklediklerini ifade eden İlgüner, markaların kendilerinin değer kazancının da bu seyre katkı sunacağını belirtti.

İlgüner, cari açık üzerinde olumlu etkisi olması gereken değerli markalar için 20'nci yılına giren ve 384 markanın dahil olduğu "Turquality" çabalarının henüz yeterli olmadığını dile getirerek, kazandıran ihracat için, özel ve kamu tüm tarafların eşgüdümlü hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Muhterem İlgüner, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Türkiye Marka Ofisi tarafından başlatılan "Türkiye" markası girişiminin bu amaçla bütünleşik strateji ve politikalar üretme sürecini etkin kılacağını sözlerine ekledi.

Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası ve 2024 yılı marka değerleri (milyon dolar) şöyle:

2024 sıra 2023 sıra Marka İş Kolu 2024 marka değeri 1 1 Türk Hava Yolları Hava Yolu 1.985 2 2 Arçelik Dayanıklı Tüketim 1.265 3 3 Vestel Dayanıklı Tüketim 917 4 5 İş Bankası Banka 859 5 4 Garanti BBVA Banka 831 6 8 Ford Otosan Otomotiv 816 7 7 Ziraat Bankası Banka 665 8 11 Yapı Kredi Banka 596 9 12 LC Waikiki Hazır Giyim 542 10 10 Akbank Banka 532 11 9 Turkcell Telekomünikasyon 314 12 19 Vakıfbank Banka 290 13 17 Halkbank Banka 281 14 20 Anadolu Efes Alkollü İçecek 277 15 16 Ülker Gıda 242 16 6 Bim Perakende 235 17 14 Petrol Ofisi Akaryakıt 221 18 13 Migros Perakende 195 19 25 Şişecam Kimya 186 20 Yeni TOGG Otomotiv 182

THY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, uluslararası lider marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in 2024 yılı "TURKEY 100-Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırması tamamlandı.

THY, 2018-2023 yıllarında olduğu gibi bu yıl da zirvedeki yerini korudu.

2024 yılında değeri 1 milyar 985 milyar dolar olan THY, üst üste yedinci kez bu unvana layık görüldü.

THY, Brand Finance tarafından açıklanan 2024 yılının en güçlü 10 hava yolu markasının yer aldığı "En Güçlü Küresel Hava Yolu Markaları" listesinde de bu yıl iki basamak yükselerek 6. sıraya yerleşti.