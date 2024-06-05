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Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu: THY yine zirvede!

Türk Hava Yolları (THY), 1 milyar 985 milyon dolarlık değeriyle bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markaları" listesinde zirvede yer aldı. THY'den yapılan açıklamada, "Elde ettiğimiz bu başarı tüm THY ailesini daha büyük başarılar için motive ediyor. Türkiye'mize, ekonomimize, istihdamımıza ve paydaşı olduğumuz tüm sektörlere katkımızı artırarak sürdüreceğiz. Yüksekten uçuşumuzu sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 18:00 Güncelleme 05 Haziran 2024, 18:00
Türkiye’nin en değerli markaları belli oldu: THY yine zirvede!

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Türk Hava Yolları (THY), 1 milyar 985 milyon dolarlık değeriyle geçmiş 5 yılda olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markaları" listesinde zirvede yer aldı.

LİSTE 125 MARKAYA ÇIKARILDI
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2024 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" çalışmasını tamamladı. 2007'den bu yana yayımlanan liste, sermaye piyasasına dahil markalardaki artış sonrasında 100'den 125 markaya çıkarıldı.

THY ZİRVEDE
Bu kapsamda, 1 milyar 985 milyon dolarlık marka değeriyle THY, Türkiye'nin en değerli markası olmayı sürdürdü. THY, 5 yıldır zirvedeki yerini korurken ikinci sırada 1 milyar 265 milyon dolarla Arçelik, üçüncü sırada 917 milyon dolarla Vestel yer aldı.

İş Bankası, geçen yıla kıyasla 1 sıra yükselerek 859 milyon dolarlık değeriyle 4'üncü sıraya çıktı. Garanti BBVA 831 milyon dolarla 5'inci, Ford Otosan 816 milyon dolarla 6'ncı, Ziraat Bankası 665 milyon dolarla 7'nci, Yapı Kredi 596 milyon dolarla 8'inci, LC Waikiki 542 milyon dolarla 9'uncu, Akbank 532 milyon dolarla 10'uncu sırayı aldı.

TOGG LİSTEYE 20'NCİ SIRADAN GİRİŞ YAPTI
Listeye bu yıl 25 yeni marka dahil oldu. Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg 20'inci sıradan giriş yaptı. Togg'un marka değeri 182 milyon dolar olarak hesaplandı.

Kuveyt Türk, Sunexpress, Koroplast, Dagi, Papara, Setur, Kale Seramik, Yeni Rakı, Acıbadem Sağlık, Söke Un, Dardanel, Nef, Anel Elektrik, File, Marshall Boya, Ray Sigorta, Reysaş, Alarko Carrier, Derimod, Adel, Penguen Gıda, Çelebi Hava, Betek Boya, ve Silverline listeye giren diğer markalar oldu.

"EN DEĞERLİ 125 MARKANIN TOPLAM DEĞERİ 14,7 MİLYAR DOLAR"
Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

En değerli 125 markanın toplam değerinin 14,7 milyar dolar olduğunu belirten İlgüner, bunun bir önceki 100 marka değerinin altında olduğunu söyledi. Türk lirasının yeniden değer kazanmasıyla söz konusu seviyelerin özlenen bir seyre kavuşmasını beklediklerini ifade eden İlgüner, markaların kendilerinin değer kazancının da bu seyre katkı sunacağını belirtti.

İlgüner, cari açık üzerinde olumlu etkisi olması gereken değerli markalar için 20'nci yılına giren ve 384 markanın dahil olduğu "Turquality" çabalarının henüz yeterli olmadığını dile getirerek, kazandıran ihracat için, özel ve kamu tüm tarafların eşgüdümlü hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Muhterem İlgüner, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Türkiye Marka Ofisi tarafından başlatılan "Türkiye" markası girişiminin bu amaçla bütünleşik strateji ve politikalar üretme sürecini etkin kılacağını sözlerine ekledi.

Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası ve 2024 yılı marka değerleri (milyon dolar) şöyle:

2024 sıra 2023 sıra Marka İş Kolu 2024 marka değeri
1 1 Türk Hava Yolları Hava Yolu 1.985
2 2 Arçelik Dayanıklı Tüketim 1.265
3 3 Vestel Dayanıklı Tüketim 917
4 5 İş Bankası Banka 859
5 4 Garanti BBVA Banka 831
6 8 Ford Otosan Otomotiv 816
7 7 Ziraat Bankası Banka 665
8 11 Yapı Kredi Banka 596
9 12 LC Waikiki Hazır Giyim 542
10 10 Akbank Banka 532
11 9 Turkcell Telekomünikasyon 314
12 19 Vakıfbank Banka 290
13 17 Halkbank Banka 281
14 20 Anadolu Efes Alkollü İçecek 277
15 16 Ülker Gıda 242
16 6 Bim Perakende 235
17 14 Petrol Ofisi Akaryakıt 221
18 13 Migros Perakende 195
19 25 Şişecam Kimya 186
20 Yeni TOGG Otomotiv 182

THY'DEN AÇIKLAMA GELDİ
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, uluslararası lider marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in 2024 yılı "TURKEY 100-Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırması tamamlandı.

THY, 2018-2023 yıllarında olduğu gibi bu yıl da zirvedeki yerini korudu.

2024 yılında değeri 1 milyar 985 milyar dolar olan THY, üst üste yedinci kez bu unvana layık görüldü.

THY, Brand Finance tarafından açıklanan 2024 yılının en güçlü 10 hava yolu markasının yer aldığı "En Güçlü Küresel Hava Yolu Markaları" listesinde de bu yıl iki basamak yükselerek 6. sıraya yerleşti.

"YÜKSEKTEN UÇUŞUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türkiye'nin en değerli markası olarak üst üste yedinci kez seçildikleri için gururlu olduklarını belirtti.

Ahmet BolatAhmet Bolat

Bolat, "Elde ettiğimiz bu başarı tüm THY ailesini daha büyük başarılar için motive ediyor. Türkiye'mize, ekonomimize, istihdamımıza ve paydaşı olduğumuz tüm sektörlere katkımızı artırarak sürdüreceğiz. Yüksekten uçuşumuzu sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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