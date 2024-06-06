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Kararlılıkla başaracağız

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Haziran 2024 Güncelleme 06 Haziran 2024, 07:02
Kararlılıkla başaracağız

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, harcama disiplini, tasarruf, vergide adalet ve verimlilik odaklı maliye politikasına devam edeceklerini belirterek, "Program çalışıyor ama daha kat edecek yolumuz var, enflasyonu tek haneye indirmek meşakkatli olsa da programımızı kararlılıkla uygulayarak başaracağız" dedi. Ekonomide geçen bir yıllık sürece ilişkin değerlendirmede bulunan, "İlk yılın muhasebesi" ifadesini kullanan Şimşek, şunları söyledi:

- Yıllık cari açık 26 milyar dolara düştü. Dış borcun sürdürülebilirliği için yüzde 2.5'in altında cari açık hedefine yönelik yapısal dönüşümü hızlandırdık.

- Merkez Bankası brüt rezervleri 44 milyar dolar artarak 142 milyar doları aştı, swap hariç net rezervler pozitife döndü.

- KKM stoku 1.2 trilyon lira azaldı. TL mevduatın toplam içindeki payı 16.2 puan arttı. KKM stokunu kademeli olarak azaltmaya devam edeceğiz.

- Dezenflasyon süreci başlıyor. Yıllık enflasyonda en yüksek seviye geride kaldı. Enflasyonda belirgin ve kalıcı düşüş dönemine giriyoruz.

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