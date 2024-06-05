Torba yasada 2000-2008 sonrası SGK’lılar için madde var mı? Kademeli emeklilik için kıstas belirlendi! 58-60 yaş şartı kalkacak mı?

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Kademeli emeklilik, 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi olan çalışanlar için büyük bir beklenti oluşturmaktadır. Kademeli emeklilik düzenlemesi, emeklilik sistemine esneklik kazandırarak, çalışanların daha erken emekli olabilmesine olanak tanıyabilir. Peki, kademeli emeklilik torba yasada var mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

Kademeli Emeklilik Gündemde mi? EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emekli olurken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar yararlanamadı. Bu kesim, yaş şartının ilk işe giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesini, 58-60 yaş şartının kaldırılmasını talep ediyor.