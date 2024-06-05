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Torba yasada 2000-2008 sonrası SGK'lılar için madde var mı? Kademeli emeklilik için kıstas belirlendi! 58-60 yaş şartı kalkacak mı?

Son zamanlarda kamuoyunun dikkatini çeken kademeli emeklilik düzenlemesi, özellikle 2000-2008 yılları arasında sigortalı olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Bu düzenleme, çalışanların belirli bir hizmet süresi ve yaş kriterlerini doldurduktan sonra erken emeklilik avantajlarından faydalanabilmelerini sağlayacak bir sistem olarak planlanmıştır. Kademeli emeklilik, prim gün sayısını tamamlayan vatandaşların, yaşa takılmadan kısmi olarak emekli olabilmelerine imkan tanımayı amaçlamaktadır. EYT düzenlemesinin ardından ortaya çıkan bu yeni sistem, bekleyiş içinde olan pek çok kişi için yeni bir umut kapısı açmaktadır.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 11:16 Güncelleme 06 Haziran 2024, 11:16
Torba yasada 2000-2008 sonrası SGK’lılar için madde var mı? Kademeli emeklilik için kıstas belirlendi! 58-60 yaş şartı kalkacak mı?

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Kademeli emeklilik, 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi olan çalışanlar için büyük bir beklenti oluşturmaktadır. Kademeli emeklilik düzenlemesi, emeklilik sistemine esneklik kazandırarak, çalışanların daha erken emekli olabilmesine olanak tanıyabilir. Peki, kademeli emeklilik torba yasada var mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

Kademeli Emeklilik Gündemde mi?

EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emekli olurken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar yararlanamadı. Bu kesim, yaş şartının ilk işe giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesini, 58-60 yaş şartının kaldırılmasını talep ediyor.

Kademeli Emeklilik Nedir?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemin şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiklik göstermektedir.

Örneğin, belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaşan çalışanlar, tam emeklilik yaşını beklemek yerine kısmi emeklilikten faydalanabilirler. Bu da çalışanlara daha esnek bir emeklilik planı sunmaktadır.

Resmi Çalışmalar ve Beklentiler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kademeli emeklilik düzenlemesi olacağına dair iddiaları yanıtlayarak, "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok" demiştir.

Bu açıklama, kısa vadede kademeli emeklilik düzenlemesi yapılmayacağına işaret etmektedir.

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