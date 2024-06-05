Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomi programında ilk yılın muhasebesini paylaştı! Hedef enflasyonda tek hane: "Kararlılıkla uygulayarak başaracağız"

*Rezerv Birikimi* ✅ •Merkez Bankası brüt rezervleri 44 milyar dolar artarak 142 milyar doları aştı.

•Bankalar yılbaşından beri 4,1 milyar dolar sermaye benzeri dış kaynağa erişim sağladı.

•Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede kararlıyız.

*Dez enflasyon süreci başlıyor* ✅ •Yıllık enflasyonda en yüksek seviye geride kaldı. Enflasyonda belirgin ve kalıcı düşüş dönemine giriyoruz.

*Yapısal dönüşüm* ✅

•Yeni sanayi politikası uyguluyoruz.

•İkiz dönüşümü hızlandırıyoruz.

•Yatırım ortamının iyileştirilmesi ile uluslararası doğrudan yatırımları artırmayı hedefliyoruz.

Sonuç olarak; program çalışıyor ama daha kat edecek yolumuz var.

Enflasyonu tek haneye indirmek meşakkatli olsa da programımızı kararlılıkla uygulayarak başaracağız. Tüm hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız.