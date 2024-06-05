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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomi programında ilk yılın muhasebesini paylaştı! Hedef enflasyonda tek hane: "Kararlılıkla uygulayarak başaracağız"

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan ekonomide ilk yılın özetini paylaştı. Şimşek, "Enflasyonu tek haneye indirmek meşakkatli olsa da programımızı kararlılıkla uygulayarak başaracağız. Tüm hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız." dedi.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 13:37 Güncelleme 05 Haziran 2024, 13:47
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomi programında ilk yılın muhasebesini paylaştı! Hedef enflasyonda tek hane: Kararlılıkla uygulayarak başaracağız

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan ekonomide ilk yılın özetini paylaştı. Şimşek, "Enflasyonu tek haneye indirmek meşakkatli olsa da programımızı kararlılıkla uygulayarak başaracağız. Tüm hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız." dedi.


İşte Bakan Şimşek'in sosyal medyadan yaptığı açıklama:

İlk yılın muhasebesi:

Program çalışıyor, politika önceliklerimizde kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

*Mali disiplin* ✅
•Bütçe açığı yüksek ama deprem harcamaları hariç açığın milli gelire oranı 2023'te yüzde 1,6 gerçekleşti.

•Harcama disiplini, tasarruf, vergide adalet ve verimlilik odaklı maliye politikasına devam edeceğiz. Açığı 2024'te yüzde 5'in, 2025'te ise yüzde 3'ün altına indirmekte kararlıyız.

*Büyümede dengelenme* ✅
•Net dış talebin büyümeye katkısı 5 çeyrek sonra 1,6 puan ile pozitife döndü.

•Güçlü iç talep nedeniyle oluşan makroekonomik dengesizlikleri gideriyoruz.

*Sürdürülebilir cari açık* ✅
•Yıllık cari açık 26 milyar dolar düştü.

•Dış borcun sürdürülebilirliği için yüzde 2,5'in altında cari açık hedefine yönelik yapısal dönüşümü hızlandırıyoruz.

•Daralan açık sonucu azalan dış finansman ihtiyacıyla kalıcı rezerv birikimi sağlayacağız.

*Dış finansmana erişim* ✅
•Bankaların dış borç çevirme oranı yüzde 96'dan yüzde 153'e, reel sektörün yüzde 73'ten yüzde 118'e yükseldi.

•Bankalar yılbaşından beri 4,1 milyar dolar sermaye benzeri dış kaynağa erişim sağladı.

•Uzun vadeli, sermaye benzeri dış finansmanı artırmak önemli hedefimiz.

*Rezerv Birikimi* ✅
•Merkez Bankası brüt rezervleri 44 milyar dolar artarak 142 milyar doları aştı.

•Swap hariç net rezervler pozitife döndü.

*KKM'den çıkış* ✅
•KKM stoku 1,2 trilyon TL azaldı.

•TL mevduatın toplam içindeki payı 16,2 puan arttı.

•KKM stokunu kademeli olarak azaltmaya devam edeceğiz.

*Dezenflasyon süreci başlıyor* ✅
•Yıllık enflasyonda en yüksek seviye geride kaldı. Enflasyonda belirgin ve kalıcı düşüş dönemine giriyoruz.

•Piyasanın 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 33,2, 24 ay sonrası beklentisi yüzde 21,3 seviyesinde.

*Güven artıyor* ✅
•Risk primimiz CDS 440 baz puan düştü.

•Kredi notumuz arttı, görünümümüz pozitif.

*Gri listeden çıkış süreci* ✅
•Teknik çalışmalar tamamlandı, yerinde denetim yapıldı. Teknik rapor olumlu.

•Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede kararlıyız.

*Yapısal dönüşüm* ✅
•Yeni sanayi politikası uyguluyoruz.

•İkiz dönüşümü hızlandırıyoruz.

•Yatırım ortamının iyileştirilmesi ile uluslararası doğrudan yatırımları artırmayı hedefliyoruz.

Sonuç olarak; program çalışıyor ama daha kat edecek yolumuz var.

Enflasyonu tek haneye indirmek meşakkatli olsa da programımızı kararlılıkla uygulayarak başaracağız. Tüm hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız.

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