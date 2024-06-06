PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İkinci elde güvenli ödeme dönemi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Haziran 2024 Güncelleme 06 Haziran 2024, 07:02
İkinci elde güvenli ödeme dönemi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Merkez Bankası, onay gerektiren ödeme işlemleri için FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'ni devreye aldı. Söz konusu servis, öncelikli olarak ikinci el araç alım-satım işlemleri olmak üzere, işlemdeki taraflara güvence sağlanmasına ihtiyaç duyulan farklı iş modellerinde kullanılabilecek.

FAST sistemi üzerine inşa edilmiş bir aracılık hizmeti olan Güvenli Ödeme İşlemi, yetkili kuruluşlar tarafından onay/ tescil gerektiren işlemler için yapılacak para transferlerinde süreçler tamamlanıncaya kadar tutarın FAST katılımcısı bir kuruluş nezdinde bekletilerek işlemin taraflarına güvence sağlıyor.

LİMİT 2 MİLYON TL
Bu hizmet ile ödemeyi gönderecek olan kullanıcıya onay/tescil işlemi tamamlanmadan bedelin karşı tarafa aktarılmayacağı, ödemeyi alacak olan kullanıcıya ise onay/tescil işlemi gerçekleştiğinde bedelin hesabına geçeceği garanti ediliyor. FAST Güvenli Ödeme İşlemi ilk aşamada 2 milyon TL işlem limiti dahilinde kullanılabilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Türkiye’ye geliyor! Hedef ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak
İstanbul’da binlerce riskli bina tespit edildi! Yalnızca 178’i yıkıldı
Emekliye 18 bin TL: Promosyonda Haziran fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Yüksek ödeme için ne gerekiyor?
Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan’ın Filistin duruşuna vurgu yaptı: Çatışmayı çözmeye çabalıyor | Soykırımcı İsrail’e tepki: Sivil nüfusu yok ediyor
Başkan Erdoğan, 8. Anadolu Medya Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
Artvin’de tur teknesi battı: 5 kişiyi balıkçılar kurtardı | O anlar kameraya yansıdı
Milletin iradesine el uzattı! DEM Partili belediye başkanı Mümin Erol’dan alçak hareket: Makamında bulunan Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını indirdi
Son dakika: Külliye’de ’sürpriz’ zirve! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener’i kabul etti... Sarı saçlar ve yeni imaj dikkat çekti
TBB’de DEM’li Ahmet Türk’ten kayyum provokasyonu! AK Parti’den sert tepki: Biz değil, siz kınıyorsunuz
CHP lideri Özgür Özel: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağımız görüşmenin haftaya olacağı kesinleşti
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu
Kayseri’de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen’e veda
Başkan Erdoğan şampiyon Galatasaray’ı Külliye’de kabul etti! Dursun Özbek’ten forma hediyesi... 53 numara çubuklu
Kayseri’de 2 pilotumuzun şehit olduğu uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Motor sesi kesildi sonra düştü...
Demans, Alzheimer, bunama… Joe Biden’ın 45 çalışanı Wall Street’e konuştu: İşte ABD Başkanı hakkında bomba etkisi yaratan rapor
SON DAKİKA