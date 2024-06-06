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En değerli marka THY

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Haziran 2024 Güncelleme 06 Haziran 2024, 07:02
En değerli marka THY

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Türk Hava Yolları (THY), 1 milyar 985 milyon dolarlık değeriyle geçmiş 5 yılda olduğu gibi bu yıl da 'Türkiye'nin en değerli markaları' listesinde zirvede yer aldı. Togg da 182 milyon dolar marka değeriyle listeye 20'nci sıradan giriş yaptı. Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, en değerli 125 markanın toplam değerinin 14.7 milyar dolar olduğunu söyledi.

UÇUŞ KORKUSUNU YENMEK 30 BİN TL
THY Havacılık Akademisi'nin uçuş korkusunu yaşayanlara yönelik programının ücreti 30 bin lira oldu. Öğrenci, emekli ve öğretmenden ise 21 bin lira alınıyor. 2 günlük programda psikiyatrist- psikolog, eğitmen, pilot, uçak bakım eğitmeni, kabin eğitmeni gibi uzman personel, katılımcılara ihtiyaç duydukları desteği sağlıyor.

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