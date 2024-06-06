Bakıcı desteğine başvuru yağıyor

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ne yoğun talep olduğunu belirterek, 2 günde 12 bin 246 kişinin başvuru yaptığını kaydetti. Işıkhan, "Ön kayıtların alınmasından sonra kesin kayıtlar Temmuz'da tamamlanacak. Proje teşvik ödemeleri Ağustos itibarıyla başlayacak ve 12 ay sürecek" dedi. 3 ilde 2 yaş altı çocuğu olan annelerin başvurabileceğini aktaran Işıkhan, her bir çalışan anneye aylık 325 euro verileceğini söyledi.

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