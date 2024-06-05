Azerbaycan’la doğal gaz anlaşması yenilendi! İş birliği 6 yıl daha uzatıldı

Enerji arz güvenliği ile ilgili yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da önemli adımlar atan Türkiye'den bu alanda bir hamle daha geldi.

ANLAŞMA 2030'A KADAR UZATILDI

Azerbaycan ile Türkiye arasında 2024 sonunda sona erecek doğal gaz tedarik anlaşması 2030 sonuna kadar uzatıldı.