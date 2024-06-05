Azerbaycan’la doğal gaz anlaşması yenilendi! İş birliği 6 yıl daha uzatıldı

Fidan ayrıca, SOCAR Başkanı Rövşen Necef ile doğalgaz teslimi ve takasına ilişkin 4 anlaşma imzaladı. 37 ülkeden 300 şirketin katıldığı fuar 3 gün sürecek.
ÜLKEMİZE ULAŞTIRILACAK
Açılışını Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı fuara, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed El Cabir de katıldı. Açılışın ardından Bakan Bayraktar ile Türkiye Petrolleri (TP) standını ziyaret Aliyev, burada yetkililerden bilgi aldı. Bakan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bakü seyahatimizde, geçtiğimiz ay İstanbul'da Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile imzaladığımız Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması'nın altyapısını oluşturacak yeni adımlar attık. BOTAŞ ve SOCAR arasında imzalanan dört anlaşma ile Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Nahçıvan'a taşınacak, Türkmenistan gazı ülkemize ulaştırılacak. Ayrıca BOTAŞ ile Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi arasında bu yıl sona erecek doğalgaz tedarik anlaşmasının 2030 sonuna kadar uzatılmasını da imza altına aldık.
BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ
Fuarda da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, geçen ay Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ile imzalanan anlaşmayla Nahçıvan'a doğal gaz sevkiyatının yanı sıra Türkiye pazarına ve Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine mevcut doğal gaz arzının artırılması konusunda işbirliği yapmayı kararlaştırdıklarını belirterek, "Bu sabah temel ticari anlaşmaları sonuçlandırdık ve imzaladık" dedi. Enerji güvenliği için güçlü bölgesel işbirliğinin önemine işaret eden Bayraktar, "Bölgemiz petrol, doğalgaz ve yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere bol miktarda enerji kaynağına sahip. Birlikte çalışarak faydaların geniş çapta paylaşılmasını sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı. Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aramızdaki bağ, ortak tarih, kültür ve stratejik çıkarlara dayanmakta. Enerji sektörü, küresel petrol piyasası için oldukça önemli olan Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ile Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) gibi dönüm noktası niteliğindeki projelerle örneklenen ikili ilişkilerimizin temel taşlarından biri olmuştur."