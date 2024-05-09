Türk Hava Yolları’nın yolcu sayısı 25 milyonun üzerine çıktı

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Nisan 2023'te 2,46 milyonken, bu yılın aynı ayında yüzde 0,5 yükselerek 2,47 milyon olarak gerçekleşti.

Şirketin Nisan 2023'te 6,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 6,9 artışla 7 milyona ulaştı.

Yolcu doluluk oranı nisanda 2023'ün aynı dönemine göre 0,8 puan artarak yüzde 80,7 oldu. Aynı dönemde, yurt dışı doluluk oranı yüzde 80, yurt içi doluluk oranı yüzde 86,5 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl nisanda 18,7 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), bu yılın aynı döneminde yüzde 8,4 artarak 20,3 milyara yükseldi.

Taşınan kargo ve posta hacmi, Nisan 2023'te 120,9 bin tonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 34,4 artışla 162,5 bin ton olarak kaydedildi.

25,5 MİLYON YOLCU

THY'nin Ocak-Nisan 2023'te 23,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 8 artarak 25,5 milyona yükseldi.

DIŞTAN DIŞA TRANSFER YOLCU SAYISI 10 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI

Şirketin, dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Nisan 2023'te 9,4 milyonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 7,7 yükselişle 10,1 milyon olarak gerçekleşti.