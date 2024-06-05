Rakamı duyan şubelere koştu! 325 bin TL’nin 1 aylık getirisi düğün bayram ettirecek

Sunulan farklı seçeneklerin bolluğu yatırımcıların karar verme sürecini zorlaştırıyor. Her bankanın sunduğu avantajlar ve kampanyalar, çoğu zaman yatırımcıların en uygun seçeneği belirlemesinde karışıklığa yol açıyor.
Sunulan farklı seçeneklerin bolluğu yatırımcıların karar verme sürecini zorlaştırıyor. Her bankanın sunduğu avantajlar ve kampanyalar, çoğu zaman yatırımcıların en uygun seçeneği belirlemesinde karışıklığa yol açıyor.
AKBANK
Faiz Oranı: %50,00
Net Getiri: 13.178 TL
Vade Sonu Ödeme: 338.178 TL
ODEA
Faiz Oranı: %51,00
Net Getiri: 13.442 TL
Vade Sonu Ödeme: 338.442 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %52,00
Net Getiri: 13.705 TL
Vade Sonu Ödeme: 338.705 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: %51,00
Net Getiri: 13.442 TL
Vade Sonu Ödeme: 338.442 TL
ING
Faiz Oranı: %53,00
Net Getiri: 13.969 TL
Vade Sonu Ödeme: 338.969 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %49,00
Net Getiri: 12.915 TL
Vade Sonu Ödeme: 337.915 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 11.860 TL
Vade Sonu Ödeme: 336.860 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %48,00
Net Getiri: 12.651 TL
Vade Sonu Ödeme: 337.651 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 11.860 TL
Vade Sonu Ödeme: 336.860 TL
ODEA
Faiz Oranı: %50,00
Net Getiri: 13.178 TL
Vade Sonu Ödeme: 338.178 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %40,00
Net Getiri: 10.542 TL
Vade Sonu Ödeme: 335.542 TL