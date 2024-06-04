Tüm ülkelerdeki en değerli madde! Altın yanına bile yaklaşamıyor

Paladyum, periyodik tabloda nikelin üstünde yer alır ve nikelden daha fazla hidrojen gazını çözer. Çözünmüş hidrojen, doymamış organik bileşikleri hidrojenlendirme yeteneğine sahiptir.

Rodyum (Rh) Rodyum, periyodik tabloda atom numarası 45 olan ve Rh sembolüyle gösterilen nadir bulunan bir elementtir. Beyaz-gümüş renkte olan rodyum, platin grubuna ait olup alaşımlarda katalizör olarak kullanılır. Kıymetli metaller arasında dünyada en pahalı olanlardan biridir. Rodyum, özellikle otomotiv endüstrisinde egzoz emisyonlarını azaltmak için kullanılan katalitik konvertörlerde önemli bir rol oynar.

İridyum (Ir) İridyum, atom numarası 77 olan ve Ir sembolüyle gösterilen kimyasal bir elementtir. Çok sert ve kırılgan olan bu metal, gümüş beyazı renginde olup platin ailesine aittir. İridyum, en yoğun ikinci elementtir ve yüksek sıcaklıklarda bile korozyona karşı oldukça dayanıklıdır. Sadece belli ergimiş tuzlar ve halojenler tarafından aşındırılabilen iridyum, toz haliyle daha reaktif ve hatta yanıcı olabilir. İridyumun iki doğal kararlı izotopu bulunmaktadır: Ir 191 ve Ir 193.

Rutenyum (Ru) Rutenyum, element sembolü Ru ve atom numarası 44 olan kimyasal bir elementtir. Periyodik sistemin geçiş metalleri arasında yer alan rutenyum, 5. periyodun 8. grubunda bulunmaktadır. Gümüş renginde, sert ve pürüzlü bir metal olan rutenyum, 1844 yılında Alman kimyacı Karl Ernst Claus tarafından Sibirya Platin madenlerinde keşfedilmiştir. Çok nadir bulunan bu metal, elektro sanayisinde ve katalizör olarak kullanılmaktadır.

Trityum (Tritium) Trityum, radyoaktif bir hidrojen izotopudur ve genellikle tiyatro, okul ve ofis binalarında bulunan çıkış işaretlerinde kullanılır. Özellikle ABD'de yaygın olarak kullanılan trityum, düşük enerjili beta parçacıkları yayarak ışık üretir. Bu sayede, elektrik enerjisine ihtiyaç duymadan uzun süreli ve güvenilir bir ışık kaynağı olarak hizmet eder.