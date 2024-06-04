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Tüm ülkelerdeki en değerli madde! Altın yanına bile yaklaşamıyor

Madenler yer kabuğunun derinliklerinde doğal etkenlerin etkisiyle oluşan ve ekonomik değeri yüksek olan doğal kaynaklardır. Altın ve gümüş gibi bilinenlerin yanı sıra az bilinen ancak büyük değer taşıyan birçok farklı maden bulunuyor. Yapılan büyük araştırmalar ve titiz çalışmalar sonucunda elde edilen bu nadir madenler yatırımcılar için ciddi kazanç kapıları açıyor.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 11:16 Güncelleme 04 Haziran 2024, 11:16
Tüm ülkelerdeki en değerli madde! Altın yanına bile yaklaşamıyor

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Özellikle nadir olmaları ve çıkarmalarının zorluğu nedeniyle, bu madenlerin değeri oldukça yüksektir. Bir gramı bile servet değerinde olan bu madenler, keşfedenlerin ve yatırımcıların yüzünü güldürmektedir. İşte dünyanın en değerli madenleri ve fiyatları!

Paladyum (Pd)

Paladyum, platine benzer özellikler gösteren, atom numarası 46 ve atom ağırlığı 106.42 olan bir kimyasal elementtir. 1803 yılında William Hyde Wollaston tarafından keşfedilmiştir ve kıymetli metaller arasında sayılmaktadır.

Beyaz altın elde edilmesinde yaygın olarak kullanılan paladyum, aynı zamanda gümüş gibi parlak bir görünüme sahiptir.

Paladyum, periyodik tabloda nikelin üstünde yer alır ve nikelden daha fazla hidrojen gazını çözer. Çözünmüş hidrojen, doymamış organik bileşikleri hidrojenlendirme yeteneğine sahiptir.

Rodyum (Rh)

Rodyum, periyodik tabloda atom numarası 45 olan ve Rh sembolüyle gösterilen nadir bulunan bir elementtir. Beyaz-gümüş renkte olan rodyum, platin grubuna ait olup alaşımlarda katalizör olarak kullanılır. Kıymetli metaller arasında dünyada en pahalı olanlardan biridir. Rodyum, özellikle otomotiv endüstrisinde egzoz emisyonlarını azaltmak için kullanılan katalitik konvertörlerde önemli bir rol oynar.

İridyum (Ir)

İridyum, atom numarası 77 olan ve Ir sembolüyle gösterilen kimyasal bir elementtir. Çok sert ve kırılgan olan bu metal, gümüş beyazı renginde olup platin ailesine aittir. İridyum, en yoğun ikinci elementtir ve yüksek sıcaklıklarda bile korozyona karşı oldukça dayanıklıdır. Sadece belli ergimiş tuzlar ve halojenler tarafından aşındırılabilen iridyum, toz haliyle daha reaktif ve hatta yanıcı olabilir. İridyumun iki doğal kararlı izotopu bulunmaktadır: Ir 191 ve Ir 193.

Rutenyum (Ru)

Rutenyum, element sembolü Ru ve atom numarası 44 olan kimyasal bir elementtir. Periyodik sistemin geçiş metalleri arasında yer alan rutenyum, 5. periyodun 8. grubunda bulunmaktadır. Gümüş renginde, sert ve pürüzlü bir metal olan rutenyum, 1844 yılında Alman kimyacı Karl Ernst Claus tarafından Sibirya Platin madenlerinde keşfedilmiştir. Çok nadir bulunan bu metal, elektro sanayisinde ve katalizör olarak kullanılmaktadır.

Trityum (Tritium)

Trityum, radyoaktif bir hidrojen izotopudur ve genellikle tiyatro, okul ve ofis binalarında bulunan çıkış işaretlerinde kullanılır. Özellikle ABD'de yaygın olarak kullanılan trityum, düşük enerjili beta parçacıkları yayarak ışık üretir. Bu sayede, elektrik enerjisine ihtiyaç duymadan uzun süreli ve güvenilir bir ışık kaynağı olarak hizmet eder.

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