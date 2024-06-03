SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? Haziran ayı aile destek ödeme takvimi 2024! e-Devlet Haziran ayı aile destek yattı mı?

Haziran 2024’te Aile Destek Ödemeleri, hak sahiplerinin büyük bir merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan ödemeler, ailelerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik destek sağlıyor. Bu kapsamda, Temmuz ayında sona erecek olan Aile Destek Yardımı'nın Haziran ayında da vatandaşların hesaplarına yatırılması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 14:42 Güncelleme 03 Haziran 2024, 14:43
Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? Haziran ayı aile destek ödeme takvimi 2024! e-Devlet Haziran ayı aile destek yattı mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Haziran ayında yapılacak olan Aile Destek Yardımı ödemeleri, Türkiye genelindeki hak sahipleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Mayıs ayında yapmış olduğu açıklamaya göre, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Mayıs ayı ödemeleri hesaplara yatırılmış ve ihtiyaç sahibi hanelere toplamda 4 milyar TL ödeme yapılmıştı.

AİLE DESTEK YARDIMI YATTI MI?

Mayıs ayı aile destek yardımı 10 Mayıs 2024 tarihinde yatırılmaya başlanmıştı. Haziran ayı ödeme tarihi henüz belli olmadı.

Ancak Haziran ayındaki ödemeler belirlenen rutinde yani 15'ine kadar yatırılması bekleniyor. Ancak bayram nedeniyle ödemeler bu ay erken de yatırılabiliyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGIULANIR?

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTECEK 2024?

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir. Uzatılmasına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller’e veda! Törene Başkan Erdoğan da katıldı
CANLI | Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho basın toplantısı düzenliyor
Ceza alacağını anlayan DEM’li Sıddık Akış yurt dışına kaçamadan enselendi! PKK adına vergi topladı teröristlere evini açtı: Görevden alındı
FETÖ’de ’Gülen sonrası dönem’ hazırlıkları! Şifre ’Asude’ mezarı bile hazır... ’MÖZ - Barbie’ yakınlaşmasından çıkan yeni elebaşı
Meksika yeni Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum: Yahudi ama siyonist değil! İsrail’e dur çağrısı BM’ye Filistin’de iki devletli çözüm teklifi
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler kritik Kabine’de!
Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek
Ticaret Bakanı Ömer Bolat rekorları peş peşe açıkladı: Bir ayda tarihin en yüksek ihracatı!
Cartoon Network’te LGBT terörü! Hedefleri çocuklar: Çizgi filmler üzerinden sapkınlık
Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı
ENFLASYON SONRASI EMEKLİ MAAŞLARI SİL BAŞTAN | SSK ve Bağ-Kurluya Temmuz zammı hesaplaması! Kim ne kadar alacak?
Müge Anlı’daki olayda korkunç detaylar! Selahattin Yalnız seri tecavüzcü çıktı: 11 çocuğu var
Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı
TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: En kötüsü geride kaldı!
Maldivler Filistin ile dayanışma içinde! İsrail pasaportuna yasak geliyor: Ülkeye giremeyecekler
SON DAKİKA