SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

2 ayda 27.7 milyar dolarlık giriş! Yabancı yatırımcı rotayı Türkiye'ye çevirdi

Yerel seçimlerin ardından 2 ayda 27.7 milyar dolarlık yabancı girişi gerçekleşti. Yerli yatırımcılar 15.4 milyar dolar bozdururken, Merkez Bankası'nın net rezervi 4.5 yıl aradan sonra artıya geçti.

Oktay Özdabakoğlu Oktay Özdabakoğlu takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 07:00 Güncelleme 03 Haziran 2024, 07:26
2 ayda 27.7 milyar dolarlık giriş! Yabancı yatırımcı rotayı Türkiye’ye çevirdi

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yerel seçimlerin ardından, ekonomi yönetiminin programın uygulanmasına yönelik kararlılık mesajları ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede kapsamında attığı adımlar, yabancı yatırımcıların rotayı Türkiye'ye çevirmesini sağladı.

Uluslararası kredi kuruluşlarından gelen not artırımları, risk primindeki düşüş, Türkiye'nin gri listeden çıkacağına ilişkin beklentiler ve enflasyonda haziran ayıyla birlikte başlaması öngörülen düşüş, yabancı girişine ivme kazandırdı. 29 Mart yerel seçimlerinden 24 Mayıs'a kadar olan dönemde 27.7 milyar dolara yaktın yabancı girişi gerçekleşirken, Türk Lirası, Ağustos 2021'den bu yana ilk kez iki ay üst üste dolar karşısında değer kazandı.

TÜRK TAHVİLİNE HÜCUM
Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre yabancı yatırımcılar 29 Mart-24 Mayıs tarihleri arasında hisse senedi piyasasında 360 milyon dolarlık net alım yaparken, tahvil piyasasında ise rekor giriş gerçekleşti. Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) kesin alım pazarında bu dönemde 7 milyar 346 milyon dolarlık yabancı girişi oldu. Ters repo ve teminat pazarı kanalıyla gerçekleşen giriş ise 1.3 milyar dolara ulaştı. 29 Mart-24 Mayıs arasındaki dönemde swap kanalıyla yabancı girişi 18.7 milyar dolar oldu.

12 YILIN REKORU KIRILDI
Yabancılar, 2021'den bu yana ilk kez 9 hafta üst üste alım tarafında yer alırken, 9 haftalık periyotlarda DİBS alımlarına bakıldığında, yabancıların 7 milyar 457 milyon dolarla Ağustos 2012'den bu yanaki en yüksek alımı gerçekleştirdiği görüldü. Yabancıların DİBS stokun 9 milyar 858 milyon dolara çıkarken bu tutar, 26 Mayıs 2017'den sonraki en yüksek seviyeye işaret etti. Uluslararası finans kuruluşlarından gelen Türk tahvillerine yönelik olumlu raporlara her gün bir yenisi eklendi. JP Morgan'ın tahvil endeksinde Türkiye'nin ağırlığını artırmasının yabancı girişinin fitilini ateşlediği bu dönemde son olarak Fidelity kısa vadeli TL cinsi tahvillerde pozisyon artırdı.

REZERVLER ARTIYA GEÇTİ
29 Mart 2024'tan 24 Mayıs 2024'e kadar olan dönemde Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 19.1 milyar dolar artarak 142.2 milyar dolara ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın seçimden bu yana döviz alımı 60.3 milyar dolara ulaşırken, net rezervler 4.5 yıl sonra ilk kez artıya geçti.

YERLİLER DOLAR SATIYOR
Yerlilerin de hızla Türk Lirası'na geçtiği dikkat çekiyor. 29 Mart-28 Mayıs tarihleri arasında TL mevduat yaklaşık 1.1 trilyon lira artarak 9 trilyon 792 milyar liraya çıktı. Bu dönemde döviz tevdiat hesapları ise 15.4 milyar dolar azalarak 195 milyar 34 milyon dolarla Ağustos 2003 seviyesine döndü. Kur korumalı mevduat hesapları da dahil yabancı para mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 52'ye gerileyerek 4 yılın en düşük seviyesine indi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başıboş köpek sorunu için yeni formül! Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmaları hızlandırdı! Mobil kısırlaştırma üniteleri gündemde
Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor! İkinci Gabar: Kör Kandil! Yeni müjdeler bekleniyor
Yargıtay’dan küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz kararı: Cezası onandı gözler HSK’da
GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA! SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammı ne kadar olacak? Memura farklı artış var
2 ayda 27.7 milyar dolarlık giriş! Yabancı yatırımcı rotayı Türkiye’ye çevirdi
Başkan Erdoğan’dan ’teröristan’ tepkisi: Bataklık kurutulmadan huzur yok! | AK Parti’nin yeni yol haritasının şifreleri
Bedelli askerliğe %20 zamlı ödeme yapmayın! Başvuruda son tarih yaklaşıyor! Bedelli askerlik ücretleri ne kadar olacak? Ücret nasıl hesaplanıyor?
Mehmet Ali Erbil dayak mı yedi? Sevgilisi Gülseren Ceylan’ın gözü önünde ünlü oyuncuyla birbirine girdi!
Real Madrid’in kaptanı Fenerbahçe’ye mi geliyor? Mourınho’nun gelişi sonrası büyük transfer hamlesi...
ABD polisinden skandal! Filistin’e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabirine orantısız müdahale | AK Parti’den sert tepki
Robert Lewandowski’den Fenerbahçe açıklaması
3 ilçe 4 beldede seçimler yenilendi: Sandıktan AK Parti çıktı | İşte sonuçlar...
Kim Milyoner Olmak İster’de seyirciye güvendi yarışmadan elendi! Geceye damga vuran o soruyu kimse bilemedi!
ÖZEL | Jose Mourinho’nun imza töreninde neler yaşandı neler!
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’dan başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili açıklama: Her sesi dinliyor, her düşünceyi önemsiyoruz
SON DAKİKA