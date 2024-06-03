2 ayda 27.7 milyar dolarlık giriş! Yabancı yatırımcı rotayı Türkiye’ye çevirdi

12 YILIN REKORU KIRILDI

Yabancılar, 2021'den bu yana ilk kez 9 hafta üst üste alım tarafında yer alırken, 9 haftalık periyotlarda DİBS alımlarına bakıldığında, yabancıların 7 milyar 457 milyon dolarla Ağustos 2012'den bu yanaki en yüksek alımı gerçekleştirdiği görüldü. Yabancıların DİBS stokun 9 milyar 858 milyon dolara çıkarken bu tutar, 26 Mayıs 2017'den sonraki en yüksek seviyeye işaret etti. Uluslararası finans kuruluşlarından gelen Türk tahvillerine yönelik olumlu raporlara her gün bir yenisi eklendi. JP Morgan'ın tahvil endeksinde Türkiye'nin ağırlığını artırmasının yabancı girişinin fitilini ateşlediği bu dönemde son olarak Fidelity kısa vadeli TL cinsi tahvillerde pozisyon artırdı.

REZERVLER ARTIYA GEÇTİ

29 Mart 2024'tan 24 Mayıs 2024'e kadar olan dönemde Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 19.1 milyar dolar artarak 142.2 milyar dolara ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın seçimden bu yana döviz alımı 60.3 milyar dolara ulaşırken, net rezervler 4.5 yıl sonra ilk kez artıya geçti.

YERLİLER DOLAR SATIYOR

Yerlilerin de hızla Türk Lirası'na geçtiği dikkat çekiyor. 29 Mart-28 Mayıs tarihleri arasında TL mevduat yaklaşık 1.1 trilyon lira artarak 9 trilyon 792 milyar liraya çıktı. Bu dönemde döviz tevdiat hesapları ise 15.4 milyar dolar azalarak 195 milyar 34 milyon dolarla Ağustos 2003 seviyesine döndü. Kur korumalı mevduat hesapları da dahil yabancı para mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 52'ye gerileyerek 4 yılın en düşük seviyesine indi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN