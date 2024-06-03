Bankalardan ATM’ler için duyuru geldi! Artık daha basit halledilecek

Bu yeni düzenlemenin, bankaların şubelerindeki yoğunluğu azaltması ve iş yükünü hafifletmesi bekleniyor. ATM'lerden daha yüksek miktarda nakit çekebilme imkanı, müşterilerin şubelere gitmeden finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanıyor. Böylece, şubelerde yaşanan yoğunluk azalacak ve bankalar personel kaynaklarını daha verimli kullanabilecek.
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Birçok banka, günlük nakit çekim limitlerini önemli ölçüde yükselterek müşterilerine daha büyük miktarda nakit çekme imkanı sunuyor. Önceki limit olan 5 bin lira, yeni düzenlemeyle birlikte 10 bin liraya çıkarıldı.
Bazı özel bankalar ise bu limiti daha da ileri taşıyarak 15 bin liraya kadar yükseltti. Bu artışla birlikte müşteriler şubelere gitmek zorunda kalmadan günlük işlemlerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilecekler.