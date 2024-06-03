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Bankalardan ATM'ler için duyuru geldi! Artık daha basit halledilecek

Bankalar ATM'ler aracılığıyla yapılan nakit çekim limitlerini güncelleyerek müşterilerine daha fazla finansal esneklik sağlama yolunda önemli bir adım attı. Yeni düzenlemeyle birlikte pek çok banka müşterilerine ATM'lerden ücretsiz olarak daha yüksek tutarlarda nakit çekme imkanı sunuyor. Bu değişiklik bankaların müşteri memnuniyetini artırma ve finansal hizmetleri daha erişilebilir kılma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 08:26 Güncelleme 03 Haziran 2024, 08:26
Bankalardan ATM’ler için duyuru geldi! Artık daha basit halledilecek

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Bu yeni düzenlemenin, bankaların şubelerindeki yoğunluğu azaltması ve iş yükünü hafifletmesi bekleniyor. ATM'lerden daha yüksek miktarda nakit çekebilme imkanı, müşterilerin şubelere gitmeden finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanıyor. Böylece, şubelerde yaşanan yoğunluk azalacak ve bankalar personel kaynaklarını daha verimli kullanabilecek.

GÜNCELLEME YAPILDI

Birçok banka, günlük nakit çekim limitlerini önemli ölçüde yükselterek müşterilerine daha büyük miktarda nakit çekme imkanı sunuyor. Önceki limit olan 5 bin lira, yeni düzenlemeyle birlikte 10 bin liraya çıkarıldı.

Bazı özel bankalar ise bu limiti daha da ileri taşıyarak 15 bin liraya kadar yükseltti. Bu artışla birlikte müşteriler şubelere gitmek zorunda kalmadan günlük işlemlerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

Yeni güncellemeyle birlikte, müşteriler banka kartlarıyla ATM'lerden yapacakları çekimlerde, en az 10 bin lira çekim yapabilecekler ve bu çekimler için herhangi bir ücret ödemeyecekler.

Özel bankalar, müşteri deneyimini daha da iyileştirmek adına ücretsiz nakit çekim limitini 15 bin liraya kadar çıkardı. Bu durum, özellikle yüksek miktarda nakit ihtiyacı olan müşteriler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

DİJİTALLEŞME VE KAREKOD İLE NAKİT ÇEKİMLER

Bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları da hız kesmeden devam ediyor. Karekod kullanarak yapılan hesaptan nakit çekimlerde de limitler yükseltildi.

Yeni limitler bankadan bankaya farklılık göstermekle birlikte, genellikle 10 bin ila 15 bin lira arasında değişiyor. Bu yenilik dijital bankacılığı tercih eden müşteriler için büyük bir avantaj sunuyor ve onların daha hızlı ve güvenli işlem yapmalarını sağlıyor.

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