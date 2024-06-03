Bankalardan ATM’ler için duyuru geldi! Artık daha basit halledilecek

Yeni güncellemeyle birlikte, müşteriler banka kartlarıyla ATM'lerden yapacakları çekimlerde, en az 10 bin lira çekim yapabilecekler ve bu çekimler için herhangi bir ücret ödemeyecekler.

Özel bankalar, müşteri deneyimini daha da iyileştirmek adına ücretsiz nakit çekim limitini 15 bin liraya kadar çıkardı. Bu durum, özellikle yüksek miktarda nakit ihtiyacı olan müşteriler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

DİJİTALLEŞME VE KAREKOD İLE NAKİT ÇEKİMLER Bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları da hız kesmeden devam ediyor. Karekod kullanarak yapılan hesaptan nakit çekimlerde de limitler yükseltildi.

Yeni limitler bankadan bankaya farklılık göstermekle birlikte, genellikle 10 bin ila 15 bin lira arasında değişiyor. Bu yenilik dijital bankacılığı tercih eden müşteriler için büyük bir avantaj sunuyor ve onların daha hızlı ve güvenli işlem yapmalarını sağlıyor.