Haziran 2024 50.000 TL, 100.000 TL aylık faiz getirisi yenilendi! TEB, Odea, ING, Fibabanka, Denizbank ve Garanti BBVA faiz oranları!

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Vadeli mevduat hesapları, özellikle sabit getiri arayışında olan yatırımcılar için popüler bir yatırım aracıdır. Türkiye'deki bankaların sunduğu çeşitli vadeli mevduat ürünleri, yatırımcılara değişik faiz oranları ve vade seçenekleri sunarak, kişisel ve finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler sağlar. 2024 Haziran ayında bazı önemli bankaların sunduğu vadeli mevduat faiz oranları ve kampanyaları, yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır. İşte detaylar:

50.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları Türk Ekonomi Bankası (TEB) Ürün : Marifetli Hesap

: Marifetli Hesap Faiz Oranı : %52

: %52 Vade Sonu Tutar: 52.102,73 TL TEB, yeni müşterilere özel olarak yüksek bir hoş geldin faiz oranı sunmaktadır. Bu oran, ilk 30 gün için geçerli olup, ardından standard faiz oranlarına dönülmektedir. ING Bank Ürün : e-Turuncu Hesap

: e-Turuncu Hesap Faiz Oranı : %53

: %53 Vade Sonu Tutar: 52.143,17 TL ING Bank, günlük faiz hesaplaması yaparak vadeli mevduat hesabı sunar. Bu hesap, yüksek oranda faiz getirisi sağlayarak, kısa süreli yatırımlar için idealdir.