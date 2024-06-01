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Haziran 2024 50.000 TL, 100.000 TL aylık faiz getirisi yenilendi! TEB, Odea, ING, Fibabanka, Denizbank ve Garanti BBVA faiz oranları!

Vadeli mevduat hesapları, bireylerin ve kurumların finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, belirli bir süre boyunca mevduatını bankada tutarak karşılığında faiz getirisi elde etmelerini sağlayan güvenli bir yatırım aracıdır. Özellikle ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde, yatırımcılar için güvenli bir liman işlevi görür. Bu hesaplar, sabit bir getiri sunarak finansal planlama yapılmasında önemli bir rol oynar. 2024 Haziran ayı itibarıyla Türkiye'deki bazı önde gelen bankaların vadeli mevduat faiz oranları şu şekilde sıralanmaktadır. İşte TEB, Odea, ING, Fibabanka, Denizbank ve Garanti BBVA faiz oranları...

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 09:03 Güncelleme 03 Haziran 2024, 09:03
Haziran 2024 50.000 TL, 100.000 TL aylık faiz getirisi yenilendi! TEB, Odea, ING, Fibabanka, Denizbank ve Garanti BBVA faiz oranları!

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Vadeli mevduat hesapları, özellikle sabit getiri arayışında olan yatırımcılar için popüler bir yatırım aracıdır. Türkiye'deki bankaların sunduğu çeşitli vadeli mevduat ürünleri, yatırımcılara değişik faiz oranları ve vade seçenekleri sunarak, kişisel ve finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler sağlar. 2024 Haziran ayında bazı önemli bankaların sunduğu vadeli mevduat faiz oranları ve kampanyaları, yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır. İşte detaylar:

50.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

  • Ürün: Marifetli Hesap
  • Faiz Oranı: %52
  • Vade Sonu Tutar: 52.102,73 TL

TEB, yeni müşterilere özel olarak yüksek bir hoş geldin faiz oranı sunmaktadır. Bu oran, ilk 30 gün için geçerli olup, ardından standard faiz oranlarına dönülmektedir.

ING Bank

  • Ürün: e-Turuncu Hesap
  • Faiz Oranı: %53
  • Vade Sonu Tutar: 52.143,17 TL

ING Bank, günlük faiz hesaplaması yaparak vadeli mevduat hesabı sunar. Bu hesap, yüksek oranda faiz getirisi sağlayarak, kısa süreli yatırımlar için idealdir.

Fibabanka

  • Ürün: Kiraz Hesap
  • Faiz Oranı: %53
  • Vade Sonu Tutar: 52.143,17 TL

Fibabanka, görüntülü bankacılık hizmetleri aracılığıyla yeni müşterilere özel avantajlı faiz oranları sunmaktadır. Ayrıca, bankacılık ve yatırım işlemleri üzerinden ek faiz kazanımı fırsatı da sağlar.

DenizBank

  • Ürün: E-Mevduat
  • Faiz Oranı: %52
  • Vade Sonu Tutar: 52.102,73 TL

DenizBank, elektronik mevduat hesabıyla, TMSF kapsamı dışında, yüksek faiz oranlarıyla hizmet vermektedir.

Odea Bank

  • Ürün: Yeni Vadeli Mevduat Hesabı
  • Faiz Oranı: %50
  • Vade Sonu Tutar: 52.021,86 TL

Odea Bank, 92 - 120 gün arası vadeler için %52'ye kadar faiz oranı fırsatı sunar. Bu hesap, orta vadede yatırım yapmak isteyenler için uygundur.

Garanti BBVA

  • Ürün: E-Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %49
  • Vade Sonu Tutar: 51.981,42 TL

Garanti BBVA, yeni müşterilere özel kampanyalar düzenleyerek, ilk ay içerisinde açılan vadeli hesaplar için avantajlı oranlar sunmaktadır.

Yapı Kredi Bankası

  • Ürün: Dönüşüm Hesabı TL
  • Faiz Oranı: %47
  • Vade Sonu Tutar: 51.900,55 TL

Yapı Kredi, özellikle uzun vade yatırımlar için düşük faiz oranlarına rağmen güvenilir bir seçenek sunar.

Enpara.com ve İş Bankası

  • Ürün: Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %41
  • Vade Sonu Tutar: 51.657,92 TL

100.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

  • Ürün Adı: Marifetli Hesap
  • Faiz Oranı: %52
  • Net Kazanç: 4.205,46 TL
  • Vade Sonu Toplam: 104.205,46 TL
  • Özellikler: Yeni müşterilere özel ilk 30 gün için %52 faiz oranı, sonrasında standard faiz oranlarına geçiş.

ING Bank

  • Ürün Adı: e-Turuncu Hesap
  • Faiz Oranı: %53
  • Net Kazanç: 4.286,34 TL
  • Vade Sonu Toplam: 104.286,34 TL
  • Özellikler: Günlük faiz hesaplama özelliği ile yatırımcılara esnek kazanç imkanı sunar.

Fibabanka

  • Ürün Adı: Kiraz Hesap
  • Faiz Oranı: %53
  • Net Kazanç: 4.286,34 TL
  • Vade Sonu Toplam: 104.286,34 TL
  • Özellikler: Görüntülü bankacılık ile yeni müşterilere özel %53 faiz oranı ve ekstra yatırım işlemleri ile %3,50'ye varan ek faiz.

DenizBank

  • Ürün Adı: N Kolay Bono
  • Faiz Oranı: %52
  • Net Kazanç: 4.205,46 TL
  • Vade Sonu Toplam: 104.205,46 TL
  • Özellikler: N Kolay Bono, mevduat ürünü olmamakla birlikte yüksek getiri sunar ve TMSF kapsamında değildir.

Odea Bank

  • Ürün Adı: Yeni Vadeli Mevduat Hesap
  • Faiz Oranı: %50
  • Net Kazanç: 4.043,72 TL
  • Vade Sonu Toplam: 104.043,72 TL
  • Özellikler: 92 - 120 gün vade seçenekleri ve 10.000 – 500.000 TL arasında %52'ye kadar faiz oranı fırsatı.

Garanti BBVA

  • Ürün Adı: E-Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %49
  • Net Kazanç: 3.962,84 TL
  • Vade Sonu Toplam: 103.962,84 TL
  • Özellikler: Son 1 ay içinde hesap açmayanlara özel kampanyalar sunar.

Yapı Kredi

  • Ürün Adı: Dönüşüm Hesabı TL
  • Faiz Oranı: %47
  • Net Kazanç: 3.801,09 TL
  • Vade Sonu Toplam: 103.801,09 TL
  • Özellikler: Uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Enpara.com ve İş Bankası

  • Ürün Adı: Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %41
  • Net Kazanç: 3.315,85 TL
  • Vade Sonu Toplam: 103.315,85 TL
  • Özellikler: Düşük faiz oranlarına rağmen güvenli ve riski düşük bir yatırım seçeneği sunar.

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