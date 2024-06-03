2000’li yılların başından beri en büyük altın keşfi yapıldı

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Norveç ve Grönland Denizi'nin gizemli derinlikleri, Norveçli bilim insanlarının yaptığı titiz çalışmalar sonucunda dünya genelinde büyük bir heyecan yaratan bir keşfe ev sahipliği yapıyor. Araştırma ekibinin bulduğu değerli mineral ve metal yataklarının, dünya genelindeki yıllık üretimin neredeyse iki katı büyüklüğünde olduğu açıklandı.

BÜYÜK REZERV BULUNDU Yapılan ilk tahminlere göre bu yataklar; 38 milyon ton bakır, 45 milyon ton çinko, 2 bin 317 ton altın ve 85 bin ton gümüş içermekte.