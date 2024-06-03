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2000'li yılların başından beri en büyük altın keşfi yapıldı

Norveç’in doğal kaynak envanterine altın, gümüş, bakır ve çinko gibi önemli metallerin eklenmesi ülkenin ekonomik potansiyelini önemli ölçüde artırıyor. Norveç Petrol Müdürlüğü (NPD) tarafından yapılan açıklamada, Norveç Denizi ve Grönland Denizi’nin zengin kıta sahanlığında büyük miktarda metal ve mineral rezervlerinin bulunduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 08:27 Güncelleme 03 Haziran 2024, 08:27
2000’li yılların başından beri en büyük altın keşfi yapıldı

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Norveç ve Grönland Denizi'nin gizemli derinlikleri, Norveçli bilim insanlarının yaptığı titiz çalışmalar sonucunda dünya genelinde büyük bir heyecan yaratan bir keşfe ev sahipliği yapıyor. Araştırma ekibinin bulduğu değerli mineral ve metal yataklarının, dünya genelindeki yıllık üretimin neredeyse iki katı büyüklüğünde olduğu açıklandı.

BÜYÜK REZERV BULUNDU

Yapılan ilk tahminlere göre bu yataklar; 38 milyon ton bakır, 45 milyon ton çinko, 2 bin 317 ton altın ve 85 bin ton gümüş içermekte.

Ayrıca değerli manganez kabukları bünyesinde 24 milyon ton magnezyum, 3,1 milyon ton kobalt ve 1,7 milyon ton seryum gibi nadir toprak metalleri saklıyor.

NPD'nin Teknoloji ve Analiz Direktörü Kjersti Dahle, bulunan minerallerin sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik önemini de vurguluyor.

Avrupa Komisyonu'nun kritik mineraller listesinde yer alan magnezyum, niyobyum, kobalt ve nadir toprak mineralleri, özellikle yenilenebilir enerji teknolojilerinde kullanılan neodimyum ve disprosyum gibi pahalı mineraller için büyük önem taşıyor.

Bu büyük keşif, Norveğin Denizi ve Grönland Denizi'ni global madencilik endüstrisi için cazip bir noktaya dönüştürmeyi vaat ediyor.

Altın ve diğer değerli metallerin yanı sıra, kritik öneme sahip nadir toprak metallerinin varlığı, hem Norveç ekonomisi için hem de küresel teknoloji ve yenilenebilir enerji sektörleri için yeni fırsatlar sunuyor.

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