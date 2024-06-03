2000’li yılların başından beri en büyük altın keşfi yapıldı

NPD'nin Teknoloji ve Analiz Direktörü Kjersti Dahle, bulunan minerallerin sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik önemini de vurguluyor.
Avrupa Komisyonu'nun kritik mineraller listesinde yer alan magnezyum, niyobyum, kobalt ve nadir toprak mineralleri, özellikle yenilenebilir enerji teknolojilerinde kullanılan neodimyum ve disprosyum gibi pahalı mineraller için büyük önem taşıyor.
Bu büyük keşif, Norveğin Denizi ve Grönland Denizi'ni global madencilik endüstrisi için cazip bir noktaya dönüştürmeyi vaat ediyor.
Altın ve diğer değerli metallerin yanı sıra, kritik öneme sahip nadir toprak metallerinin varlığı, hem Norveç ekonomisi için hem de küresel teknoloji ve yenilenebilir enerji sektörleri için yeni fırsatlar sunuyor.