SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bodrum Maldivleri geçti

Bodrum’da bu yıl fiyatlar adeta uçtu. İlçede tatil yapmak 1 hafta Maldivler tatilinden daha pahalı. Sadece oteller değil yeme içme de şaşırtıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Haziran 2024 Güncelleme 02 Haziran 2024, 07:00
Bodrum Maldivleri geçti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bodrum sezonun açılmasıyla birlikte fahiş fiyatlarla yine adından söz ettiriyor. Bayram yaklaşmasına rağmen turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 60'larda kalırken turistik ilçeye gelenler sadece otel değil, yeme içme fiyatlarını görünce gözlerine inanamadı.

HIZINA YETİŞİLEMİYOR
Fiyatların dudak uçuklattığı ilçede tatil yapmanın bedeli dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Maldivleri bile solladı. Ortalama bir hafta 2 kişilik tatil Bodrum'da 200 bin TL'yi bulurken Maldivleri kapsayan 10 günlük Asya turları 30 bin ile 150 bin lira arasında değişiyor. Bodrumda biraz daha lüks tatil isteyenler ise villalara 10 milyon lira ödemek durumunda kalıyor.

SADECE OTEL Mİ?
Bodrum, Çeşme, Kuşadası, Alaçatı gibi yerlerde sadece otel fiyatları değil yeme içme, plaj, eğlence gibi tatilde yapılacak harcama kalemleri de uçmuş durumda. Geçtiğimiz yıl Bodrum'da sahilde 450 TL'ye satılan lahmacun ve ayran bu yıl 900 TL'den satılıyor. Çeşme'de de 7 kişilik bir villanın aylık kiralama bedeli ise 600 bin TL'yi aştı. İlçede üç top dondurmanın 750 TL, bir tabak makarnanın 3 bin TL, bir bardak çayın 90 TL'den satılması vatandaşı da isyan ettirdi.

İŞTE BAZI FİYATLAR
1 top dondurma: 250 TL
Bir bardak çay: 90 TL
Küçük su: 150 TL
Makarna: 3 bin TL
Lahmacun ayran: 900 TL

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önemli açıklamalar
FETÖ’cüler canlı yayında gazeteciye saldırdı! Üzerine araba sürüp ezmeye çalıştı yetmedi yumrukladı | Dışişleri Bakanlığı: Hesap verecekler
Jose Mourinho’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran mesaj: Yarın Kadıköy’de buluşuyoruz
İrlanda Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Gould, Gazzeli çocuklar için gözyaşları döktü! Katil Netayahu’ya nefret kustu: Cehennemde yan
Avrupa’nın en büyüğü: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid | Arda Güler tarihe geçti
ABD’den eli kanlı katil Netanyahu’ya kongrede konuşma daveti: Bir ilk yaşanacak | Bernie Sanders tepki: Kesinlikle katılmayacağım
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Üniversiteli Aslıhan Zengin’i belinden bıçaklayan şüpheli yakalandı
Başıboş köpekler Sivas’ta dehşet saçtı! 13 yaşındaki küçük çocuk canını zor kurtardı: Hastaneye kaldırıldı
ABD ve soykırımcı İsrail’den yeni oyun! Biden ’barış havarisi’ kesildi! Netanyahu sessizliğini bozdu! Filistin’den açıklama geldi
İsrail 13 yaşındaki Abdulkadir es-Serhi’yi açlıktan öldürdü!
Tansu Çiller’in acı günü! Eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mehmet Barlas’ın son konuşmasını eşi Canan Barlas anlattı: 20 kere seçim kazandın arkandayım
ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin seçimlerden önce açıklamayı planladığı 2 yıldız!
Türkiye’den ABD - PKK’nın teröristan planına karşı uyarı: Oldubittiye fırsat vermeyeceğiz | Bakan Yaşar Güler açıkladı: Suriye’den çekilme şartı
Okan Buruk çok sevinecek! Galatasaray’da ilk imza geliyor: Resmen açıkladı
SON DAKİKA