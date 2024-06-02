Bodrum Maldivleri geçti

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bodrum sezonun açılmasıyla birlikte fahiş fiyatlarla yine adından söz ettiriyor. Bayram yaklaşmasına rağmen turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 60'larda kalırken turistik ilçeye gelenler sadece otel değil, yeme içme fiyatlarını görünce gözlerine inanamadı.



HIZINA YETİŞİLEMİYOR

Fiyatların dudak uçuklattığı ilçede tatil yapmanın bedeli dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Maldivleri bile solladı. Ortalama bir hafta 2 kişilik tatil Bodrum'da 200 bin TL'yi bulurken Maldivleri kapsayan 10 günlük Asya turları 30 bin ile 150 bin lira arasında değişiyor. Bodrumda biraz daha lüks tatil isteyenler ise villalara 10 milyon lira ödemek durumunda kalıyor.



SADECE OTEL Mİ?

Bodrum, Çeşme, Kuşadası, Alaçatı gibi yerlerde sadece otel fiyatları değil yeme içme, plaj, eğlence gibi tatilde yapılacak harcama kalemleri de uçmuş durumda. Geçtiğimiz yıl Bodrum'da sahilde 450 TL'ye satılan lahmacun ve ayran bu yıl 900 TL'den satılıyor. Çeşme'de de 7 kişilik bir villanın aylık kiralama bedeli ise 600 bin TL'yi aştı. İlçede üç top dondurmanın 750 TL, bir tabak makarnanın 3 bin TL, bir bardak çayın 90 TL'den satılması vatandaşı da isyan ettirdi.



İŞTE BAZI FİYATLAR

1 top dondurma: 250 TL

Bir bardak çay: 90 TL

Küçük su: 150 TL

Makarna: 3 bin TL

Lahmacun ayran: 900 TL

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