Teşvikte meslek liseliye öncelik

Mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılarak, tecrübeli iş gücünün yetiştirilmesi için Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi oluşturuldu. Yapılacak çalışmalar "Mesleki ve Teknik Eğitime Erişim, İyileştirme ile İstihdama Hazırlık" olmak üzere 3 alt temadan, 74 stratejiden oluşacak. Buna göre istihdam, yatırım ve girişimcilik teşvikleri, meslek lisesi mezunu olanları önceleyecek şekilde yeniden kurgulanacak.



Mezunların alanında istihdamını artırmak için İŞKUR ile işbirliği yapılacak. Toplumun mesleki ve teknik eğitime olan algısını olumlu yönde değiştirebilmek için meslek sahibi olmanın bireyin hayatına katkısını içerecek şekilde farkındalık çalışmaları yürütülecek, kısa filmler, animasyonlar hazırlanacak, kamu spotları yayınlanacak. Mesleki ve teknik eğitimde mesleğe özgü yabancı dil eğitimine ağırlık verilecek.

Burcu ŞEN

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