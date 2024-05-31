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Son dakika: Ticaret Bakanlığı açıkladı: Dış ticaret açığında yüzde 22'lik gerileme

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı "2024 Yılı Nisan Ayında yıllıklandırılmış dış ticaret açığımız % 22,7 oranında azalarak 93 milyar dolara geriledi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakanlık "2024 yılı ilk dört ayında dış ticaret açığının 2023 yılı ilk dört ayına kıyasla 30 milyar dolara gerilediğini de duyurdu. Dış ticaret rakamları hakkında değerlendirmede bulunan Bakan Ömer Bolat, "Türkiye'nin küresel üretim ve ticaretteki payını daha da artırmak için çalışmalarımıza kararlıkla devam ediyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 08:44 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 09:43
Son dakika: Ticaret Bakanlığı açıkladı: Dış ticaret açığında yüzde 22’lik gerileme

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Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı "2024 Yılı Nisan Ayında yıllıklandırılmış dış ticaret açığımız % 22,7 oranında azalarak 93 milyar dolara geriledi" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın ilk 4 ayında dış ticaret açığının, ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşün etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre kıyasla yüzde 30,5 azaldığını bildirdi.

Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle açıklanan nisan ayı dış ticaret verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Negatif takvim etkisine rağmen ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 19,3 milyar dolara ulaştığını aktaran Bolat, "Böylece ocak-nisan döneminde ihracatımız yüzde 2,7 artarak 82,8 milyar dolar oldu. Nisan ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız geçen yılın aynı göre yüzde 2,5 artarak 257,6 milyar dolar oldu." ifadesini kullandı.

Bolat, nisanda ithalatın yüzde 4 artarak 29,1 milyar dolara çıktığını, yılın ilk 4 ayında ise yüzde 9 azalarak 113,1 milyar dolara gerilediğini belirtti. Yıllıklandırılmış ithalatın nisanda yüzde 5,7 azalarak 350,6 milyar dolar gerilediğine dikkati çeken Bolat, Nisan 2023'te yıllıklandırılmış bazda yüzde 67,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen ay 5,8 puan artışla yüzde 73,5'e yükseldiğini bildirdi.

Dış ticaret açığındaki gelişmelere de işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 4 ayında dış ticaret açığımız, ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşün etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,5 azalarak 30,2 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış bazda ise Nisan 2023'te 120,4 milyar dolar olan dış ticaret açığı nisan itibarıyla 27,3 milyar dolar azalarak 93 milyar dolara gerilemiştir."

Bolat, dış ticaretteki olumlu tablonun devam edeceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu yıl ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğilimlerinin devam edeceği ve dış ticaret dengesinde toparlanmanın süreceği öngörülmektedir. Katma değer, yenilikçilik ve rekabetçilik odaklı üretim ve ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politika ve stratejilerle Türkiye'nin küresel üretim ve ticaretteki payını daha da artırmak için çalışmalarımıza kararlıkla devam ediyoruz."

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