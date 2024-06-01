Öğrencilere destek verdi

Türk Telekom ve Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde lise ve üniversite sınavına girecek öğrencilere motivasyon eğitimi verdi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Kızılay ile gerçekleştirdikleri iş birliğiyle deprem bölgesindeki 100. Yıl Kütüphaneleri'nde öğrencilere eğitim ve teknoloji desteği sağlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "100'üncü Yıl Kütüphaneleri'ndeki sınıflara fiber altyapı ve teknoloji desteğimizin yanında, eğitim alanında öncü çalışmalar gerçekleştiren iştirakimiz Sebit'in çözümlerini sunuyoruz. Gençlerimizin yaklaşan sınav yolculuklarında yanlarında oluyor ve onların başarılarına katkıda bulunuyoruz" dedi.

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